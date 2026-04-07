До 90 лет на работе: эксперт шокировала прогнозом по пенсионному возрасту в Украине

Пенсионер

Реклама

В Украине постепенно меняется подход к пенсионному возрасту — формально его могут не повышать, однако, фактически, украинцы будут работать дольше.

Об этом заявила Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины в интервью ЦЭС.

По ее словам, тенденция уже очевидна и связана как с демографическими изменениями, так и с трансформацией экономики.

Реклама

«Совершенно все идет к тому, что люди будут работать дольше. Я не знаю, до 70, может, до 90 — увидим», — отметила она.

В то же время, как пояснила Либанова, прямого повышения пенсионного возраста может и не быть. Государство же может действовать через другие механизмы.

«Можно это сделать, не повышая пенсионный возраст прямо. Можно повышать требуемый страховой стаж. И все. И оно будет то же», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что процесс уже происходит и не является принудительным. Люди будут оставаться на рынке труда дольше как из-за необходимости, так и из-за изменений в требованиях к работникам.

Реклама

«Нужно готовиться к тому, что не де-юре, а де-факто люди будут работать дольше. Изменяется экономическая структура, все большее значение имеют квалификация и способность выполнять нефизические функции, и старшие люди могут оставаться конкурентными», — добавила Либанова.

Она также обратила внимание на опыт европейских стран, где активно развивается так называемая серебряная экономика — привлечение людей старшего возраста к работе. По ее словам, проблема старения населения глобальна, и многие страны уже адаптируют рынок труда к новым реалиям.

Таким образом, даже без официального повышения пенсионного возраста украинцам следует готовиться к тому, что работать придется дольше.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

В Украине параллельно происходят и другие изменения в пенсионной системе.

Реклама

В частности, по данным Пенсионного фонда Украины, отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на доплаты. Например, люди в возрасте от 80 лет, проживающие сами и нуждающиеся в постороннем уходе, могут получить надбавку более 1000 гривен.

В то же время выплаты могут и прекращаться. В частности, пенсии по инвалидности начисляются на определенный срок и требуют повторного подтверждения. Если человек не проходит повторное освидетельствование, выплаты могут быть остановлены.

Как поясняют в Министерстве здравоохранения Украины, новые подходы к оценке состояния здоровья предполагают регулярное подтверждение функционального состояния человека.