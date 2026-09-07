Экономика Украины стремительно падает: Денисенко назвал главные риски

Экономика Украины может обрушиться под давлением / © Getty Images

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Украинская экономика оказалась на грани быстрого падения, но правительство продолжает игнорировать закрытые порты и катастрофические проблемы с экспортом.

Об этом заявил журналист и бизнесмен Вадим Денисенко. Он призвал немедленно пересмотреть позицию переговоров с ключевыми международными партнерами.

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Состояние экономики Украины: какие проблемы сейчас есть

По его словам, в то время, как другие страны действуют решительно — в частности, правительство Канады в ответ на американские тарифы быстро снизило нагрузку на пострадавшие компании в части железнодорожных и портовых сборов, — Украина уже месяц ограничивается лишь проведением совещаний.

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«Экономика Украины стремительно рушится. В то же время, правительство продолжает жить так, будто нет закрытых портов и катастрофы с экспортом. И при этом мы закрываем глаза на объективную реальность», — пишет журналист.

Он подчеркнул, что полноценной альтернативы морским портам для страны нет. Без них показатели экспорта зерна, металлургии и другой продукции падают на 30–50%, что дополнительно усложняется слишком высокими тарифами «Укрзалізниці».

По мнению Денисенко, снижение тарифного давления является критически необходимым шагом.

«Я много раз писал и говорил: у нас есть два пути: или сохранить рабочие места в ущерб бюджету или же по-максимуму выжать из бизнеса все сейчас, для того чтобы сегодня получить небольшой плюс в бюджет», — отметил он.

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Ситуация осложняется тем, что украинский бизнес испытывает системные разрушения от вражеских ударов дронами и ракетами. В то же время, чиновники замечают лишь сферу ритейла, полностью игнорируя кризис в производстве, который требует срочных программ поддержки, льготного кредитования и восстановления.

Денисенко призвал срочно менять переговорную позицию и влиять на порты и производство.

«К сожалению, у нас нет опции не менять ситуацию в переговорах с ЕС и МВФ, как нашими главными кредиторами. И наш выбор очень прост: либо мы проведем сложные переговоры и добьемся возможности поддержать собственный бизнес, либо наша промышленность рухнет в течение одного года», — заключил журналист.

Экономика Украины: последние новости

Напомним, курс доллара в Украине может достичь отметки 50 грн в конце 2027 года, но это не означает валютной или экономической катастрофы.

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По словам экономиста Сергея Фурсы, если в конце 2026 года курс будет составлять около 45,5–46 грн за доллар, то дальнейший его рост до 50 грн составит менее 10%.

Экономист подчеркнул, что ежегодная девальвация на 5–10% — абсолютно здоровый и естественный процесс для украинской экономики. Поэтому отметка в 50 грн пугает скорее из-за психологического восприятия, а не из-за реальной угрозы рынку, при условии, что этот рост будет происходить постепенно и без резких колебаний.

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