Эксперт объяснил, почему Украине выгодно подписать с США соглашение об ископаемых

Флаги Украины и США / © Associated Press

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Украине выгодно подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

Он заявил, что после войны внешние кредиторы начнут возобновлять свои финансовые претензии к Украине.

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"Внешний экономический долг украинского государства сейчас примерно 170 миллиардов долларов. То есть представим себе, если заканчивается война, внешние кредиторы начинают высказывать к Украине финансовые претензии. Украина оказывается на грани технического дефолта. Основными объектами внимания внешних кредиторов станет как раз портная инфраструктура. , – отметил он.

Кроме того, он объяснил, почему американский президент Дональд Трамп озвучил именно цифру в 350 млрд долларов, которые Украина должна вернуть США.

"Если Соединенные Штаты дают четко понять, что подобные сценарии делают невозможными именно Соединенными Штатами, потому что они выдвигают основные финансовые требования к украинской стороне. То есть те кредиторы, которым мы должны 170 миллиардов, из которых львиная доля была вывезена в оффшоры, пока подождут украинские показатели". Соединенными Штатами этой цифрой Трамп перекрывает внешнюю задолженность Украины в сумме 170 миллиардов. Именно этим продиктована эта цифра, а не соответственно рейдерскими аппетитами американской администрации.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что соглашение США и Украины о полезных ископаемых должно соответствовать законодательству ЕС.

Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания соглашения о добыче редкоземельного полезного ископаемого.