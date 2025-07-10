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ТСН в социальных сетях

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Категория
Экономика
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ЕС выделил Украине еще 2,3 млрд евро: стало известно, куда пойдут деньги

Евросоюз предоставляет Украине 2,3 млрд евро помощи. Деньги пойдут на бизнес, энергетику, инфраструктуру и восстановление пострадавших регионов.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Флаг Европейского союза

Флаг Европейского союза. / © Getty Images

Европейский Союз объявил о новом пакете помощи Украине в размере 2,3 миллиарда евро, который будет направлен на восстановление инфраструктуры, поддержку бизнеса и энергетическую устойчивость страны.

Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.

Из этой суммы 1,8 млрд евро предусмотрено в виде кредитных гарантий, а еще 580 млн евро — в форме не требующих возврата грантов.

На что направят помощь:

  • 500 млн евро - для малого и среднего бизнеса, в том числе стартапов, а также предприятий, работающих с ветеранами и внутренне перемещенными лицами;

  • 600 млн евро – на крупные инвестиционные проекты в сферах энергетики, транспорта и производства;

  • 520 млн евро – на восстановление муниципальной инфраструктуры в пострадавших от войны регионах;

  • 265 млн евро – для стабилизации энергосети, восстановления возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности;

  • 310 млн евро – на ремонт и реконструкцию критической инфраструктуры, в частности жилья, больниц и медицинских учреждений.

Новый пакет является частью более широкой инициативы Евросоюза по поддержке Украины в условиях продолжающейся войны и предстоящего восстановления.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что восстановление и модернизация Украины могут стоить 1 трлн. на период в 14 лет.

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