ЕС выделил Украине еще 2,3 млрд евро: стало известно, куда пойдут деньги

Флаг Европейского союза. / © Getty Images

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Европейский Союз объявил о новом пакете помощи Украине в размере 2,3 миллиарда евро, который будет направлен на восстановление инфраструктуры, поддержку бизнеса и энергетическую устойчивость страны.

Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.

Из этой суммы 1,8 млрд евро предусмотрено в виде кредитных гарантий, а еще 580 млн евро — в форме не требующих возврата грантов.

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На что направят помощь:

500 млн евро - для малого и среднего бизнеса, в том числе стартапов, а также предприятий, работающих с ветеранами и внутренне перемещенными лицами;

600 млн евро – на крупные инвестиционные проекты в сферах энергетики, транспорта и производства;

520 млн евро – на восстановление муниципальной инфраструктуры в пострадавших от войны регионах;

265 млн евро – для стабилизации энергосети, восстановления возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности;

310 млн евро – на ремонт и реконструкцию критической инфраструктуры, в частности жилья, больниц и медицинских учреждений.

Новый пакет является частью более широкой инициативы Евросоюза по поддержке Украины в условиях продолжающейся войны и предстоящего восстановления.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что восстановление и модернизация Украины могут стоить 1 трлн. на период в 14 лет.