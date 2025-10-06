Как на долларе: в Раде предлагают изменить внешний вид гривны

Гривны / © Unsplash

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает разместить на украинских гривнах надпись "Мы верим в Бога", подобно надписи на американских долларах.

Инициатором законопроекта является народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, сообщили в Верховной Раде 6 октября 2025 года.

Законопроект предусматривает добавление на банкноты гривны надписи "Мы верим в Бога", по примеру надписи "In God We Trust" на американских долларах.

Аналогичная надпись на американской валюте является официальным девизом США с 1956 года.

