- Дата публикации
-
- Категория
- Экономика
- Количество просмотров
- 808
- Время на прочтение
- 1 мин
Как на долларе: в Раде предлагают изменить внешний вид гривны
На гривнах может появиться надпись "Мы верим в Бога".
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает разместить на украинских гривнах надпись "Мы верим в Бога", подобно надписи на американских долларах.
Инициатором законопроекта является народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, сообщили в Верховной Раде 6 октября 2025 года.
Законопроект предусматривает добавление на банкноты гривны надписи "Мы верим в Бога", по примеру надписи "In God We Trust" на американских долларах.
Аналогичная надпись на американской валюте является официальным девизом США с 1956 года.
Ранее сообщалось, что с 1 октября Национальный банк Украины начнет постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Однако их не нужно специально сдавать или обменивать.