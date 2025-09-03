ТСН в социальных сетях

Экономика
166
1 мин

Курятина больше не самое дешевое мясо: в некоторых супермаркетах оно стоит дороже свинины

В Украине резко выросли цены на куриное филе: средняя стоимость достигла 237 грн/кг, а иногда оно стоит дороже свинины.

Кирилл Шостак
Курятина

Курятина / © Freepik

В Украине резко выросли цены на куриное филе. На 2 сентября средняя рыночная стоимость составляет 237 грн/кг, что на 13 грн больше, чем в июле.

Об этом свидетельствуют данные аналитического портала “Минфин".

Сколько стоит филе в супермаркетах:

  • Metro – 257,90 грн/кг

  • Megamarket – 245 грн/кг

  • АТБ – 243 грн/кг

  • Сельпо – 241 грн/кг

  • Novus – 229 грн/кг

  • Fozzy C&C – 219 грн/кг

  • Auchan – 219 грн/кг

Таким образом, иногда куриное филе уже превышает цену свинины. Например, свиная лопатка в среднем стоит 244 грн/кг:

  • Megamarket – 264 грн/кг

  • Metro – 239 грн/кг

  • Novus – 229 грн/кг

Будут ли расти цены дальше?

За последний год куриное филе подорожало на 39%. Эксперты объясняют тенденцию удорожанием кормов, ростом затрат на логистику, топливо и электроэнергию, а также общей инфляцией.

Прогнозы свидетельствуют: в ближайшие месяцы возможен дальнейший умеренный рост стоимости, хотя конкуренция между производителями и импорт будут частично сдерживать скачки цен.

Напомним, журналисты ТСН.ua исследовали цены на рынках и в супермаркетах, чтобы выяснить, что на самом деле происходит с ценами на продовольствие и как инфляция влияет на кошельки украинцев.

