Курятина больше не самое дешевое мясо: в некоторых супермаркетах оно стоит дороже свинины

В Украине резко выросли цены на куриное филе. На 2 сентября средняя рыночная стоимость составляет 237 грн/кг, что на 13 грн больше, чем в июле.

Об этом свидетельствуют данные аналитического портала “Минфин".

Сколько стоит филе в супермаркетах:

Metro – 257,90 грн/кг

Megamarket – 245 грн/кг

АТБ – 243 грн/кг

Сельпо – 241 грн/кг

Novus – 229 грн/кг

Fozzy C&C – 219 грн/кг

Auchan – 219 грн/кг

Таким образом, иногда куриное филе уже превышает цену свинины. Например, свиная лопатка в среднем стоит 244 грн/кг:

Megamarket – 264 грн/кг

Metro – 239 грн/кг

Novus – 229 грн/кг

Будут ли расти цены дальше?

За последний год куриное филе подорожало на 39%. Эксперты объясняют тенденцию удорожанием кормов, ростом затрат на логистику, топливо и электроэнергию, а также общей инфляцией.

Прогнозы свидетельствуют: в ближайшие месяцы возможен дальнейший умеренный рост стоимости, хотя конкуренция между производителями и импорт будут частично сдерживать скачки цен.

Напомним, журналисты ТСН.ua исследовали цены на рынках и в супермаркетах, чтобы выяснить, что на самом деле происходит с ценами на продовольствие и как инфляция влияет на кошельки украинцев.