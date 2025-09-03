- Дата публикации
-
- Категория
- Экономика
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Курятина больше не самое дешевое мясо: в некоторых супермаркетах оно стоит дороже свинины
В Украине резко выросли цены на куриное филе: средняя стоимость достигла 237 грн/кг, а иногда оно стоит дороже свинины.
В Украине резко выросли цены на куриное филе. На 2 сентября средняя рыночная стоимость составляет 237 грн/кг, что на 13 грн больше, чем в июле.
Об этом свидетельствуют данные аналитического портала “Минфин".
Сколько стоит филе в супермаркетах:
Metro – 257,90 грн/кг
Megamarket – 245 грн/кг
АТБ – 243 грн/кг
Сельпо – 241 грн/кг
Novus – 229 грн/кг
Fozzy C&C – 219 грн/кг
Auchan – 219 грн/кг
Таким образом, иногда куриное филе уже превышает цену свинины. Например, свиная лопатка в среднем стоит 244 грн/кг:
Megamarket – 264 грн/кг
Metro – 239 грн/кг
Novus – 229 грн/кг
Будут ли расти цены дальше?
За последний год куриное филе подорожало на 39%. Эксперты объясняют тенденцию удорожанием кормов, ростом затрат на логистику, топливо и электроэнергию, а также общей инфляцией.
Прогнозы свидетельствуют: в ближайшие месяцы возможен дальнейший умеренный рост стоимости, хотя конкуренция между производителями и импорт будут частично сдерживать скачки цен.
Напомним, журналисты ТСН.ua исследовали цены на рынках и в супермаркетах, чтобы выяснить, что на самом деле происходит с ценами на продовольствие и как инфляция влияет на кошельки украинцев.