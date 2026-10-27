Россия хочет сломать экономику Украины, но получит неожиданный ответ: что изменилось в бизнесе

Экономика / © ТСН.ua

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Российские атаки на промышленные предприятия, логистические центры и энергетические объекты наносят значительный ущерб украинской экономике.

Об этом доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и глава Advanter Group Андрей Длигач рассказал в эфире Эспрессо.

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По словам экономиста, Россия владеет информацией об украинском рынке и может определять доли отдельных торговых сетей и производителей. Поэтому полностью скрыть данные о бизнесе в условиях современного открытого мира сложно. Украине необходимо усиливать устойчивость экономики к враждебным атакам.

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«Вопрос не в том, что мы должны становиться более секретными. Это очень сложно в современном открытом мире реализовать. Вопрос в том, что мы должны становиться антихрупкими», — отметил Длигач.

Он пояснил, что разрушение логистических складов не должно приводить к перебоям со снабжением товаров и возникновением дефицита. Для этого необходимо развивать распределенную логистику и кооперативные модели, позволяющие быстро компенсировать потери в отдельных секторах экономики.

«За счет того, что мы построили распределенную логистику, кооперативные модели, мы объединяемся, мы можем очень быстро компенсировать недостаток в одном секторе», — подчеркнул экономист.

По мнению Длигача, Россия ошибается, если считает, что разрушение энергетических объектов заставит Украину остановить сопротивление или согласиться на переговоры на российских условиях.

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«Враг тоже ошибается. Ошибка, например, считая, что Украину можно остановить или заставить идти на переговоры с тем, что уничтожает энергетические объекты в Украине», — сказал он.

В качестве примера адаптивности украинской экономики Длигач привел возобновление производства трансформаторов. После российских ударов Украина развила свои мощности по изготовлению такого оборудования.

Как пояснил экономист, раньше поставок трансформаторов от международных партнеров приходилось ждать от шести месяцев до года. Сейчас их производят уже восемь украинских заводов, что позволяет уменьшить зависимость от внешних поставок.

Изменяется и область торговли. По словам Длигача, разрушение супермаркетов стимулирует развитие магазинов у дома и систем прямой доставки товаров потребителям.

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Экономист подчеркнул, что несмотря на огромные потери в результате войны, большой и средний бизнес в Украине продолжает работать. В то же время, по его оценке, к концу 2026 года совокупные потери украинского бизнеса из-за войны войны могут существенно превысить 12 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что ДТЭК будет продолжать инвестировать в развитие украинской энергетики, несмотря на полномасштабную войну, постоянные российские атаки и разрушение энергетической инфраструктуры.

Мы ранее информировали, что в Украине рассматривают возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы профинансировать систему страхования бизнеса от военных рисков.

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