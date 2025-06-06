Солидарность закончилась: издание Zeit раскритиковало Европу за нож в спину украинской экономики

ЕС упраздняет торговые льготы для Украины. / © Associated Press

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С 5 июня утратил силу один из ключевых торговых механизмов поддержки Украины со стороны Евросоюза — Регламент об автономных торговых мерах. Именно он позволял украинским товарам почти беспошлинно попадать на рынки ЕС с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет издание Zeit.

Это означает, что украинским аграриям снова придется работать в рамках старых ограничений — квот и тарифов, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС в 2014 году.

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Аграрный экспорт рухнет: миллиардные потери

По оценкам правительства Украины, отмена льгот может стоить экспортерам около 3 млрд. евро. Речь идет прежде всего о кукурузе, подсолнечном масле, мясе, яйцах и сахаре — именно эти товары составляли 60% всего украинского экспорта в 2023 году. Из них около 13 млрд евро приходилось на рынки ЕС.

К примеру, беспошлинная квота на кукурузу теперь ограничена 0,65 млн. тонн — тогда как в прошлом году Украина экспортировала почти 14 млн. тонн только в страны ЕС.

Еврокомиссия оценивает потенциальные потери украинского экспорта на уровне 1,5 млрд евро, но в Киеве называют цифры вдвое больше. Это может стоить стране около 1% ВВП.

Единственная отрасль, для которой льготы сохраняются – металлургия. Преференции на сталь и железо продлены до июня 2026 года.

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Несвоевременное решение на фоне экономического истощения

Украина получила это ограничение в очень сложный момент: на фоне новых атак России на энергосистему и логистику, замедление экономики и скачка инфляции до 15%. Ранее ожидаемый рост ВВП на уровне 6% пересмотрен до 2%.

К тому же страна имеет дефицит бюджета на уровне 20% ВВП, который покрывается за счет западной помощи. А военные расходы уже превышают плановые на 7 млрд евро, сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам Ярослав Железняк.

идговор Европейского Союза от льготного режима торговли с Украиной имеет не только экономические, но и политические причины. Важную роль сыграли внутренние интересы государств-членов — прежде всего граничащих с Украиной.

Фермерские протесты и политическое давление

Польша, Венгрия, Словакия и Румыния неоднократно настаивали на возвращении таможенных ограничений, аргументируя это вредом собственному аграрному сектору. Местные фермеры перекрывали границы, протестуя против конкуренции с украинской продукцией. А польский премьер Дональд Туск даже заявил, что "боролся за отмену преференций и добился успеха". По его словам, "помогать Украине нужно, но не за счет польских фермеров".

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Не только о деньгах — и о доверии

Украинская сторона говорит не только о потерях в миллиарды евро, но и о подрыве политического доверия. Министр аграрной политики Виталий Коваль на встрече Европейского совета заявил: "А как насчет моральных потерь?" — имея в виду миллионы украинцев, поддерживающих евроинтеграцию.

Еще три года назад, в 2022-м, отмена торговых барьеров ЕС подавал как сигнал доверия к Украине. Тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отмечала "критическую важность" скорой поддержки. А еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявлял, что снятие ограничений - это "четкий сигнал, что ЕС сделает все, чтобы помочь Украине выстоять".

Переговоры запоздали, решение отложено

В украинском парламенте считают, что Европейская комиссия медлила с поиском устойчивого решения. "Обещание не было выполнено", - сказал председатель Комитета по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха, отметив, что переговоры начались только за три дня до завершения срока действия преференций.

Теперь, когда восточные члены ЕС фактически удовлетворены возвратом квот, поиск компромисса может затянуться.

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Двойные стандарты: импорт в Украину остается свободным

Пока ЕС возвращает ограничения, импорт европейских товаров в Украину продолжает оставаться беспошлинным. Аграрный предприниматель Евгений Табалов отметил, что украинские фермеры остаются беззащитными даже на собственном рынке.

К примеру, польский сыр остается конкурентоспособным в Украине благодаря поддержке со стороны ЕС. "Баланс интересов между украинскими и европейскими компаниями должен быть восстановлен", - считает Табалов.