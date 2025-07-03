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ТСН в социальных сетях

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Категория
Экономика
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Средняя зарплата украинцев может вырасти до 40 тысяч - что предусматривает правительство

Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты украинцев почти до 40 тыс. до 2028 года. Также ожидается рост зарплат в долларах.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Средняя зарплата украинцев к 2028 году вырастет

Средняя зарплата украинцев к 2028 году вырастет. / © Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины ожидает, что уже через три года средняя зарплата в стране превысит 39 тысяч гривен.

Такой прогноз заложен в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, одобренном постановлением правительства №774 от 27 июня 2025 года.

Согласно документу, средняя зарплата штатного работника составит:

  • 2026 - 30 240 грн (рост на 24%);

  • 2027 года - 35 268 грн (рост на 16,6%);

  • 2028 - 39 758 грн (рост на 12,7%).

В 2025 году, по предварительным расчетам правительства, средняя зарплата составит 24389 грн.

Долларовая зарплата

Прогноз учитывает также динамику валютного курса:

  • 2026 года - 44,7 грн/доллар;

  • 2027 года - 45,2 грн/доллар;

  • 2028 года - 45,6 грн/доллар.

Это позволяет рассчитать ориентировочный уровень средней зарплаты в долларах США:

  • 2026 год - 677$ (рост на 20,3%);

  • 2027 год - 780$ (рост на 15,3%);

  • 2028 год - 872$ (рост на 13,7%).

Текущая динамика

По итогам 2024 года средняя зарплата в Украине выросла на 23,1% - до 21 473 грн, или 535 $, что уже превышает довоенный уровень 2021 года (514 $).

В 2025 году правительство ожидает средний курс 43,3 грн/доллар, что даст ориентировочную среднюю зарплату на уровне 563$.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что у правительства Украины есть планы по поэтапному повышению минимальной заработной платы на ближайшие годы.

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