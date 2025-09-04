- Дата публикации
Цены на продукты ведут себя неожиданно: НБУ объяснил, в чем причина
Нацбанк Украины сообщил, что цены на продукты растут медленнее благодаря новому урожаю и увеличению предложения. Однако мясо и фрукты продолжают дорожать.
В Украине замедлилась инфляция: в июле 2025 года она составила 14,1% в годовом исчислении, а в августе сохранилась на подобном уровне.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за сентябрь.
Почему цены растут медленнее
Главным фактором явилось увеличение предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая. Благодаря этому подорожание овощей, муки и крупы заметно замедлилось, а стоимость сырых и обработанных продуктов росла значительно меньшими темпами.
По данным НБУ:
сырые продукты подорожали на 28% г/г;
обработанные продукты – на 18% г/г.
Что подорожало больше всего
В то же время, подорожание мяса ускорилось из-за сокращения поголовья животных и роста себестоимости производства. Выросли цены и на фрукты — в частности, яблоки, ягоды и косточковые, ведь весенние заморозки уменьшили их предложение.
Другие факторы инфляции
Административная инфляция в июле возросла до 11% г/г из-за повышения цен на табачные изделия, особенно импортные. Это связывают с ослаблением гривны к евро.
Горючее подорожало на 6,7% г/г в июле по той же причине, однако в августе темпы его роста замедлились.
Официальные данные по инфляции в августе Госстат обнародует 9 сентября.
Напомним, в Украине в очередной раз взлетели цены на популярный овощ из борщового набора. В стране с начала осени зафиксирован рост цен на белокочанную капусту.
А к концу августа заметно снизились цены на картофель и некоторые овощи для борща, хотя на некоторые другие продукты происходит рост цен.