Цены на продукты ведут себя неожиданно: НБУ объяснил, в чем причина

Еда / © unsplash.com

Реклама

В Украине замедлилась инфляция: в июле 2025 года она составила 14,1% в годовом исчислении, а в августе сохранилась на подобном уровне.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за сентябрь.

Почему цены растут медленнее

Главным фактором явилось увеличение предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая. Благодаря этому подорожание овощей, муки и крупы заметно замедлилось, а стоимость сырых и обработанных продуктов росла значительно меньшими темпами.

Реклама

По данным НБУ:

сырые продукты подорожали на 28% г/г;

обработанные продукты – на 18% г/г.

Что подорожало больше всего

В то же время, подорожание мяса ускорилось из-за сокращения поголовья животных и роста себестоимости производства. Выросли цены и на фрукты — в частности, яблоки, ягоды и косточковые, ведь весенние заморозки уменьшили их предложение.

Другие факторы инфляции

Административная инфляция в июле возросла до 11% г/г из-за повышения цен на табачные изделия, особенно импортные. Это связывают с ослаблением гривны к евро.

Горючее подорожало на 6,7% г/г в июле по той же причине, однако в августе темпы его роста замедлились.

Официальные данные по инфляции в августе Госстат обнародует 9 сентября.

Реклама

Напомним, в Украине в очередной раз взлетели цены на популярный овощ из борщового набора. В стране с начала осени зафиксирован рост цен на белокочанную капусту.

А к концу августа заметно снизились цены на картофель и некоторые овощи для борща, хотя на некоторые другие продукты происходит рост цен.