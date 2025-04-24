Украина на грани дефолта: власти не договорились с инвесторами по реструктуризации долга

Международный экономический фонд. / © Associated Press

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Украина сообщила в четверг о неудаче в достижении соглашения с владельцами ее ВВП-варрантов на сумму $2,6 миллиарда, что ставит под угрозу планы реструктуризации долга к майскому сроку выплаты.

Министерство финансов Украины заявило, что рассматривает "все доступные варианты" и продолжит переговоры после безуспешных встреч с инвесторами в Вашингтоне на этой неделе, передает Financial Times.

В прошлом месяце МВФ предупредил, что несвоевременная реструктуризация этих варрантов составляет "важный риск" для стабильности программы помощи Украине на $15,5 миллиарда и успешно проведенной Киевом прошлогодней реструктуризации облигаций более чем на $20 миллиардов. ВВП-варранты не были включены в предварительную реструктуризацию из-за их сложности, но Киев настаивает на необходимости достижения договоренности во избежание значительных выплат инвесторам в будущем. Эти выплаты привязаны к темпам годового экономического роста Украины, который может существенно возобновиться при прекращении боевых действий с Россией.

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В случае отсутствия соглашения до конца мая, Киеву придется решить, объявить ли дефолт по платежу в размере около 600 млн долларов, который должен быть произведен в конце мая и зависит от показателей экономики в 2023 году, если ему не удастся вовремя достичь соглашения о реструктуризации.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации украинского долга в 2015 году с целью стимулирования кредиторов поддержать страну, предоставив им долю от будущего экономического роста. Однако после российского вторжения в 2022 году они стали предметом споров, поскольку Киев и его западные партнеры не желают направлять значительные средства частным инвесторам в период восстановления экономики после глубокой рецессии, вызванной войной.

Варранты предусматривают выплаты владельцам в случае превышения годовым ростом ВВП отметки в 3%, но украинское правительство считает их устаревшими ввиду разрушительных последствий конфликта для экономики.

"ВВП-варранты были разработаны для мира, которого больше не существует", – заявили в Министерстве финансов Украины. "Скромный экономический рост Украины в 2023 году был не признаком стремительного процветания, а хрупким отскоком после почти 30-процентного падения, вызванного полномасштабным вторжением России".

Ранее мы писали, что Международный валютный фонд изменил экономический прогноз роста ВВП Украины.