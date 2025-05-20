Украина предложила США ввести свободную торговлю: в Минэкономики сообщили подробности

Украина предлагает США подписать соглашение о свободной торговле / © Associated Press

Реклама

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка во время выступления на мероприятии «Торговые войны: искусство защиты» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с предложением свободной торговли между их государствами.

Об этом пишет «Суспільне».

Качка объяснил, что Киев заинтересован в подписании такого соглашения с Вашингтоном, даже несмотря на то, что сегодня США не являются крупнейшим партнером Украины в международной торговле.

Реклама

«Нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами Большой семерки. То есть, у нас уже есть с Британией, с Канадой, с Европейским Союзом. И нам нужны еще Соединенные Штаты Америки и Япония», — отметил замминистра.

Он добавил, что украинские производители уже должны выстраивать стратегию экспорта своей продукции, но должны учитывать, что зарубежные рынки имеют гораздо большие требования к качеству товаров.

«Это соответственно создает большую добавленную стоимость и прибыльность. Поэтому с этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в Соединенные Штаты Америки и, соответственно, иметь соглашение о свободной торговле», — подчеркнул Качка.

По его словам, созданию рынка свободной торговли между Украиной и США должен способствовать новый инвестиционный фонд, создание которого предусмотрено соглашением о недрах.

Реклама

«Думаю, полностью реализовать идею фонда можно, если также иметь рамки работы в соглашении о свободной торговле. Это не только решает вопросы тарифов, но и другие правила, в частности, прозрачность и предсказуемость регуляторной среды», — пояснил Тарас Качка.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриан Прокоп предостерег, что промышленный экспорт Украины может пострадать из-за пошлин Европейского механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM). По его словам, CBAM создает несправедливые условия для украинских товаров.