Подоляк прокомментировал соглашение о полезных ископаемых: что скрывает стратегическое партнерство

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. / © Associated Press

Реклама

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал подписание соглашения между Украиной и США о совместном использовании украинских природных ресурсов, подчеркнув, что документ является не только экономическим, но и геополитическим достижением.

Соответствующее сообщение он сделал в Х.

Без долгов за помощь. Соглашение не содержит обязательства Украины компенсировать военную помощь США. По словам Подоляка, это была принципиальная позиция президента Зеленского и она была признана Белым домом.

Реклама

Полная совместимость с ЕС. Документ учитывает курс Украины на евроинтеграцию — в случае необходимости условия соглашения могут быть пересмотрены для согласования со стандартами Евросоюза.

Ресурсы остаются украинскими. Украина сохраняет право собственности на нефть, газ, литий и другие полезные ископаемые. Американские партнеры будут обеспечивать инвестиции, технологии и международное продвижение.

Инвестиции в Украину. Все доходы от проектов будут реинвестированы в Украину до 2034 года, что позволит направить миллиарды долларов на инфраструктуру и технологическое развитие.

Вооружение в общий фонд. Соглашение предусматривает новые поставки американского оружия, в том числе систем ПВО. Их стоимость будет засчитываться в созданный совместный фонд.

Подоляк подчеркнул, что соглашение подтверждает новую роль Украины в мире:

"США стали нашим соинвестором. Путин проиграл — его попытка "продать" США долю недр оккупированного Донбасса не удалась. Мы усиливаем альянсы, защищаем ресурсы и демонстрируем, что Украина — полноправный игрок на глобальной арене".

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанное с Украиной соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда "историческим".