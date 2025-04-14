Впервые с февраля в Украине дешевеют яйца: что повлияло на цену

Впервые с февраля в Украине дешевеют яйца. / © pixabay.com

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После стремительного роста осенью 2024 и рекордных цен в начале года, цены на куриные яйца наконец-то начали снижаться. Это первое заметное понижение с февраля.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Как заявил министр Виталий Коваль, за последние две недели средняя стоимость десятка нефасованных яиц категории С1 снизилась на 5,2% — с 60,85 до 57,68 гривны.

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"На внутреннем рынке предложение полностью отвечает спросу. Мы видим сезонное уменьшение цен, обусловленное рыночными факторами: снижением затрат на логистику, стабилизацией цен на корма и общим ростом производства", - пояснил Коваль.

По данным Госстата, такая динамика наблюдается в течение последних трех недель:

28 марта - 60,85 грн;

4 апреля - 60,44 грн (-0,7%);

11 апреля - 57,68 грн (-4,6%).

В Минагрополитики также отмечают, что в марте производство яиц значительно выросло - 962 миллиона штук против 784 миллионов в январе и 787 миллионов в феврале. Это также повлияло на стабилизацию цен.

Ранее сообщалось, что агодные аномалии этой весной, в частности морозы, холод и снег, повлияли не только на ранние полевые культуры, но и на овощные культуры - огурцы, помидоры, перец. Поэтому ожидается рост цен на продукты.