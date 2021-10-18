5 основных причин, почему нам хочется сладкого

Если вам постоянно хочется сладкого, стоит задуматься — причина может быть далеко не безобидная.

Сила воли и мотивация не всегда спасают от тяги к сладостям — даже рьяные ЗОЖники и сторонники правильного питания срываются. Так почему же такие неполезные продукты столь желанны для нас?

Тому могут быть несколько причин, далеко не безобидных. Но определив ту, которая именно у вас вызывает тягу к сладкому, вы можете не только решить проблему, но и подправить здоровье.

Нарушение кровоснабжения

Первое, на что стоит обратить внимание — состояние здоровья. Из-за нарушения кровоснабжения в головном мозгу орагнизму может не хватать глюкозы — вот он и требует сладенького.

Причины: сотрясение мозга, остеохондроз или гипотония.

Если головную боль вы легко снимаете конфеткой, значит случай ваш. Обратитесь к терапевту или сразу неврологу, устраните причину, и сладости перестанут манить с каждой витрины.

Недостаток хрома

Хром поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови и снижает зависимость от сахара. А вот переизбыток сахара вымывает этот полезный минерал из организма. То есть при его недостатке и злоупотреблении сладким хрома становится еще меньше, а к сладкому тянет еще больше.

Чтобы прервать этот порочный круг, налегайте на продукты, богатые хромом. Кушайте рыбу, печень, брокколи, свеклу. Добавляйте в блюда пивные дрожжи. Также принимайте специальные витаминно-минеральные комплексы, но только по назначению врача. Помните, что не только дефицит, но и переизбыток хрома вреден.

Чтобы прервать этот порочный круг налегайте на продукты, богатые хромом. Кушайте рыбу, печень, брокколи, свеклу

Основные симптомы нехватки хрома: постоянное чувство голода, обильное потоотделение, хроническая усталость, головокружение. При их наличии обратитесь к специалисту.

Недостаток магния

Если тянет именно на шоколад, шоколадные конфеты, шоколадный мусс, шоколадные пирожные и прочие сладости с или на основе шоколада, скорее всего, организму не хватает еще одного важного элемента — магния.

Для его восполнения его нехватки лучше вместо сладостей кушайте зелень, капусту, авокадо, орехи, семечки, морскую рыбу. Пейте минеральную воду с высоким содержанием магния.

Основные симптомы недостатка магния: кроме тяги к шоколаду, это еще и головная боль, слабость, усталость. Обнаружив у себя эти симптомы, лучше сразу обратиться к врачу. Он скорректирует меню и назначит необходимые препараты.

Инсулинорезистентность

Инсулин — гормон, который вырабатывается поджелудочной железой и отвечает за уровень сахара в крови. Когда глюкозы в крови становится много, инсулин помогает доставить ее в клетки для выработки организмом энергии.

При инсулиновой резистентности происходит сбой: инсулин вырабатывается, однако глюкоза в клетки проникнуть не может, поскольку становятся устойчивыми к его действию. Чтобы удержать уровень сахара в крови в норме, поджелудочная начинает вырыбатывать еще больше инсулина.

При инсулиновой резистентности происходит сбой: инсулин вырабатывается, однако глюкоза в клетки проникнуть не может

Со временем это приводит к тому, что поджелудочная оказывается не в состоянии вырабатывать инсулин в таком количестве, чтобы все-таки доставить глюкозу в клетки. В результате они испытывают энергетический голод, который организм требует восполнить — и быстрые углеводы, они же сладости, лучший для него вариант.

Если вы подозреваете, что причиной вашей тяги к сладкому могут быть проблемы с инсулинорезистентностью — бегом к врачу-эндокринологу, иначе вы рискуете заработать сахарный диабет 2 типа!

Психологическая зависимость

Ну а если первые четыре причины — не ваш случай, скорее всего, зависимость от сладкого психологическая. Уж не знаю, поздравлять или сочувствовать.

Привычка радовать себя сладким или, напротив, заедать им стресс, привычка перекусывать конфетами, привычка заканчивать прием пищи сладким — все это в итоге выливается в зависимость от сладкого.

Тут остается взять в себя в руки и действовать.

Шаг 1: определите основные источники сахара в вашем рационе.

Шаг 2: начните уменьшать их количество (например, вместо 3-х ложек сахара кладите 2 и т. д.).

Шаг 3: заменяйте вредные сладости (конфеты, пирожные из магазина) полезными — сладкими фруктами, например.

Будьте здоровы!

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