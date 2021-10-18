Магний: все, что нужно знать

Этот микроэлемент очень важен для нашего здоровья, а его дефицит может вызвать серьезные нарушения.

В нашем организме содержится множество химических веществ, которые способствуют его работе. Но сегодня я хочу выделить один микроэлемент, который делает очень большой вклад в нормальное и бесперебойное функционирование всех систем и органов и это магний.

Основные свойства магния

магний содержится в тканях мозга, костях и зубной эмали, сердца, почек и печени, в мышечной ткани. И работа всех этих органов зависит от достаточного его количества;

является кофактором для витаминов группы В — то есть помогает им усваиваться и работать в организме;

входит в состав пищеварительных ферментов, без него не будет активного пищеварения;

успешно применяется в терапии головных болей, мигреней, депрессивных состояний, предменструального синдрома (ПМС);

регулирует баланс между фракциями жиров: липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП);

улучшает ситуацию при запорах;

стимулирует выброс желчи, нормализует кислотность желудочного сока;

тормозит процессы возбуждения в головном мозге, нормализует работу нервной системы.

Магний плохо усваивается (лишь на 30%) и только при наличии достаточного уровня витамина D (а у большинства имеется его дефицит). Усвоение магния нарушает кофеин, алкоголь, фитиновая кислота в продуктах, рафинированные продукты, никотин, пересоленная пища.

Диагностика дефицита магния

Базовый анализ крови на магний не информативен. Часто он покажет норму, а в тканях его будет дефицит, поэтому на магний информативного анализа практически нет. Но сейчас дефицит магния повсеместно.

Симптомы дефицита магния

снижение памяти и концентрации внимания;

бессонница (магний отвечает за свойство нервной "расслабляться" и спокойно засыпать) или частые просыпания среди ночи, беспокойные сновидения;

головные боли, головокружения. Примерно в 50% головные боли при мигрени являются магнийзависимыми и при устранении дефицита магния мигрень либо проходит, либо сокращается частота приступов/степень их выраженности;

мышечные боли, не связанные с физическими нагрузками;

спазмы в мышцах, судороги в икроножных мышцах или стопах;

тяга к сладкому, особенно шоколаду (обостряется в период ПСМ или после тренировок);

запоры, возможны спастические боли в кишечнике;

быстрая утомляемость, разбитость по утрам;

возникновение аритмии, перебои в работе сердца, возможны боли в области сердца.

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Недостаток магния увеличивает риск остеопороза и переломов, по причине всегда сопутствующего снижения кальция. Если употреблять кальций без исходного достаточного уровня магния в организме, то вместо костей и зубов он "укрепит" мышцы и сосуды, может давать песок в почках.

Особенно мы испытываем повышенную потребность в этом микроэлементе в период сильных стрессов, тогда у нас особо часто могут обостряться вышеперечисленные симптомы. Гораздо более чувствительны к дефициту магния и чаще имеют ярко выраженные симптомы дефицита женщины.

Минеральные воды с высоким содержанием магния

Магний, находясь в ионном виде в воде, легко проникает в кровь и далее в печень и жёлчные протоки. Поэтому, такая вода будет не только насыщать организм магнием, но и стимулировать активность клеток печени у выработке жёлчи. Лучше вымывается "застойная" желчь, печень активнее очищается от продуктов распада, быстрее устраняются запоры, работа ЖКТ станет энергичнее.

Прием оральных контрацептивов и уровень магния в организме

У 40% принимающих их женщин дефицит микроэлемента возникает уже спустя 3 месяца после начала приема. При дефиците магния предменструальный синдром протекает острее — и повышается влечение к шоколаду.

В продуктах, выращенных индустриально, на удобрениях, уровень магния сильно упал за последние 50 лет. В овощах — на 24%, в фруктах — на 17%. Усугубляет его дефицит увеличение рафинированных продуктов на полках магазинов, которые выводят микроэлементы из организма. Поэтому, с начала ХХ века употребление этого микроэлемента упало более чем в 2 раза (с 500 мг до 175-225). А в 1995 году ВОЗ официально признала недостаточность магния патологическим состоянием.

Продукты с высоким содержанием магния

тыквенные и подсолнечные семечки, кунжутное семя. В одной порции семян (1/4 стакана) содержится 50% среднесуточной нормы магния;

миндаль, кедровый орех и кешью — наиболее богаты на магний среди орехов;

кориандр, кинза, шалфей и базилик — наиболее богаты на магний среди трав (подходят в сушеном виде);

чёрный шоколад, органический какао-порошок;

темно-зеленые листовые: ботва свеклы, капуста кале, одуванчик, шпинат;

дикий рис, зелёная гречка, чечевица;

авокадо.

При варке продуктов магний значительно вымывается. Много его теряется и при чистке овощей. Гормоны стресса также активно его выводят, потери возрастают в три раза (активнее даже чем кальция). Также расходы магния значительно возрастают в период беременности и во время грудного вскармливания.

Как правильно принимать препараты с содержанием магния

1. В инструкции препарата обычно пишут, что курс приема один месяц. Если у вас нет других рекомендаций от вашего лечащего врача, то можно принимать препарат до 2-3 месяцев, 2 раза в год.

2. Если вы имеете яркую симптоматику дефицита магния и почувствовали позитивную динамику после приема препарата, то его нужно пропивать дольше, предварительно проконсультировавшись с лечащим врачем.

3. Излишек магния быстро выводится организмом, а создать избыток пищей невозможно. Именно поэтому магний, витамин D и Омега-3 — это три добавки, которые можно принимать практически на постоянной основе (уровень Д3 контролируем в анализах).

4. Организм лучше усваивает магний в первой половине дня. Но можно разделить прием на утро и вечер, если есть проблемы с засыпанием.

5. Кальций лучше усваивается вечером, и он является антагонистом магния, поэтому его нужно принимать отдельно. Исключение составляют хелатные формы. Если вам показан приём кальция (показания определяет только врач по исследованиям), то лучше начинать с двухнедельного курса магния, а затем уже добавлять препараты кальция.

Формы магния

Малат магния — идеален для спортсменов, так как хорошо снимает боль в мышцах после тренировки. Препарат может "слабить".

Цитрат магния — средней биодоступности, но хорошо выражен послабляющий эффект.

Треонат магния — хорошо подходит при умственных нагрузках и конгнитивных нарушениях (студентам, возрастным пациентам, Альцгеймер).

Оксид магния — биодоступность всего 5%, можно использовать как слабительное.

Глицинат магния — хорошей биодоступности, помогает при повышенной тревожности, панических атаках (+успокаивающий эффект на нервную систему глицина), нет слабительного эффекта.

Магниевое масло

Хорошая форма для усвоения в виде раствора. Можно втирать в кожу головы и виски при головных болях/мигрени и бессоннице; в мышцы — при судорожных спазмах и после тренировки. При втирании в кожу головы получаете бонус — приостанавливается выпадение волос.

Магниевые ванны

Замечательная тонизирующая процедура, о которой тоже не стоит забывать.

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