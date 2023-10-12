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Топ-8 признаков сильного стресса

Топ-8 признаков сильного стресса

Фото: http://hronika.info/

Стресс - один из причин большинства заболеваний, среди которых болезни сердца и сахарный диабет.

Одна из серьезных проблем современного общества - это стресс. Именно он является одним из основных факторов, которые вызывают 86% заболеваний.

Учеными доказано: не очень сильные стрессы нередко мобилизуют все наши резервы и помогают достичь результата, быстро решить задачу. Однако, если стресс очень сильный и затягивается во времени, организм начинает работать на износ, страдает нервная система, снижается иммунитет. Распространенные заболевания, вызванные стрессом, - это болезни сердца и щитовидной железы, сахарный диабет, псориаз, язвенная болезнь, гипертония, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, ожирение, экзема, депрессия и другие.

В широкий научный контекст термин "стресс" впервые ввел в медицину канадский физиолог Ганс Селье (János Selye) в 1946 году. В конце 1970-х годов психиатры Томас Холмс и Ричард Рей (Thomas Holmes & Richard Rahe), проведя масштабное исследование разнообразных стрессоров, создали уникальную таблицу стресогенности жизненных событий.

Шкала стрессов Холмса и Рея:

100  Смерть мужа или жены

73 – Развод

63  Смерть близкого члена семьи

53 – Личная травма или болезнь

50 – Бракосочетания

47 –  Увольнение с работы

45 – Примирение с мужем или женой

40 – Беременность

39  Сексуальные осложнения

39  Изменение рабочего статуса

38  Изменение финансового статуса

37  Смерть близкого друга

36  Смена профиля работы

35  Изменение количества конфликтов с супругом или супругой

31 – Значительная заем или закладная

30  Приближение выплаты ссуды или закладной

29 – Изменение обязанностей на работе

29 – Сын или дочь покидают дом

29  Конфликты со своими родственниками или жены/мужа

26 Выдающееся личное достижение

26  Супруг начинает или перестает работать

26  Начало или окончание школы

25  Изменение условий жизни

24  Изменение жизненных привычек

23 – Неприятности с начальством

20  Изменение времени или условий труда

20  Смена места жительства

19  Изменение привычек отдыха

19  Изменение религиозных привычек

18  Изменение социальных привычек

15  Изменение количества семейных праздников

15  Изменение привычек в еде

13 – Отпуск

13 – Рождество

Каждый член общества в той или иной степени переживает стресс. Итак, по каким принципам, симптомами и реакциями организма можно определить, что вы находитесь под воздействием стресса? Вот восемь главных признаков:

Признак №1: Головная боль, головокружение, потеря концентрации

Человек не может сконцентрироваться на том минимальном объеме информации, которую он получает в течение дня. Например, не может вдумчиво прочитать статью, запомнить, что было в новостях. Под влиянием стресса мозгу трудно сосредоточиться на чем-либо, кроме источника стресса. Как результат - умственная деятельность замедляется, даже простые задачи решаются долго и трудно. Речь сумбурна, нелогична, с большим количеством повторяющихся слов.

Признак №2: Аллергические реакции, зуд кожи

Стресс усиливает аллергические реакции и воспалительные процессы, что приводит к возникновению высыпаний, прыщиков, появление зуда и раздражений. Американскими учеными доказано, что гормональные изменения в организме, вызванные стрессом, стимулируют выработку иммуноглобулина E, который, в свою очередь, приводит к обострению аллергических реакций всех органов и систем. По мнению японских ученых, тревога, переживание, психологическое напряжение способствует виникненнютаких заболеваний кожи как дерматит, экзема, псориаз.

Признак №3: Проблемы с пищеварением

Под влиянием стресса могут появляться проблемы с желудочно-кишечным трактом. Нередко возникает застой пищи в верхних его отделах.

Признак №4: Тошнота

На фоне большого стресса может возникать тошнота и расстройство системы пищеварения.

Признак №5: Проблемы в семейной жизни

На фоне стресса возможно возникновение проблем в семейной жизни как психологического, так и сексуального характера.

Признак №6: Проблемы с координацией движений

Когда вы замечаете, что не всегда можете точно выполнить движение, при быстрой ходьбе у вас кружится голова и нарушается координация - это означает, что под влиянием стресса (или других факторов) ухудшилась деятельность центральной нервной системы. Нарушение координации движений - серьезный синдром, заметив который, следует срочно обратиться к врачу.

Признак №7: Тяга к сладкому

Стресс приводит к тому, что человек меняет свои предпочтения в еде. Ученые утверждают, что стресс провоцирует увеличение тяги к сладостям. Особенно заметен этот симптом у женщин.

Признак №8: Ухудшение качества сна, бессонница

Из-за стресса люди чаще просыпаются по ночам, прерывая свой сон и провоцируя кошмары. Специалисты из George Institute for Global Health в Сиднее проанализировали режим сна более, чем в 20 тысяч человек, и обнаружили у респондентов, которые недосыпают, тревожность, депрессию и другие эмоциональные расстройства. Для современного взрослого человека минимальная норма сна в сутки - 6 часов. Во время сна происходит восстановление психоэмоционального состояния организма. Если же человек спит меньше 6 часов, то полноценного восстановления не происходит. При недостатке сна психологические проблемы накапливаются, и в течение следующих рабочих дней у человека проявляется целый "букет" так называемых синдромов недосыпания. С недосыпанием также связывают возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и расстройств нервной системы.

О том, как бороться со стрессом, читайте в следующем блоге.

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