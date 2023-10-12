Топ-8 признаков сильного стресса

Стресс - один из причин большинства заболеваний, среди которых болезни сердца и сахарный диабет.

Одна из серьезных проблем современного общества - это стресс. Именно он является одним из основных факторов, которые вызывают 86% заболеваний.

Учеными доказано: не очень сильные стрессы нередко мобилизуют все наши резервы и помогают достичь результата, быстро решить задачу. Однако, если стресс очень сильный и затягивается во времени, организм начинает работать на износ, страдает нервная система, снижается иммунитет. Распространенные заболевания, вызванные стрессом, - это болезни сердца и щитовидной железы, сахарный диабет, псориаз, язвенная болезнь, гипертония, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, ожирение, экзема, депрессия и другие.

В широкий научный контекст термин "стресс" впервые ввел в медицину канадский физиолог Ганс Селье (János Selye) в 1946 году. В конце 1970-х годов психиатры Томас Холмс и Ричард Рей (Thomas Holmes & Richard Rahe), проведя масштабное исследование разнообразных стрессоров, создали уникальную таблицу стресогенности жизненных событий.

Шкала стрессов Холмса и Рея:

100 – Смерть мужа или жены

73 – Развод

63 – Смерть близкого члена семьи

53 – Личная травма или болезнь

50 – Бракосочетания

47 – Увольнение с работы

45 – Примирение с мужем или женой

40 – Беременность

39 – Сексуальные осложнения

39 – Изменение рабочего статуса

38 – Изменение финансового статуса

37 – Смерть близкого друга

36 – Смена профиля работы

35 – Изменение количества конфликтов с супругом или супругой

31 – Значительная заем или закладная

30 – Приближение выплаты ссуды или закладной

29 – Изменение обязанностей на работе

29 – Сын или дочь покидают дом

29 – Конфликты со своими родственниками или жены/мужа

26 – Выдающееся личное достижение

26 – Супруг начинает или перестает работать

26 – Начало или окончание школы

25 – Изменение условий жизни

24 – Изменение жизненных привычек

23 – Неприятности с начальством

20 – Изменение времени или условий труда

20 – Смена места жительства

19 – Изменение привычек отдыха

19 – Изменение религиозных привычек

18 – Изменение социальных привычек

15 – Изменение количества семейных праздников

15 – Изменение привычек в еде

13 – Отпуск

13 – Рождество

Каждый член общества в той или иной степени переживает стресс. Итак, по каким принципам, симптомами и реакциями организма можно определить, что вы находитесь под воздействием стресса? Вот восемь главных признаков:

Признак №1: Головная боль, головокружение, потеря концентрации

Человек не может сконцентрироваться на том минимальном объеме информации, которую он получает в течение дня. Например, не может вдумчиво прочитать статью, запомнить, что было в новостях. Под влиянием стресса мозгу трудно сосредоточиться на чем-либо, кроме источника стресса. Как результат - умственная деятельность замедляется, даже простые задачи решаются долго и трудно. Речь сумбурна, нелогична, с большим количеством повторяющихся слов.

Признак №2: Аллергические реакции, зуд кожи

Стресс усиливает аллергические реакции и воспалительные процессы, что приводит к возникновению высыпаний, прыщиков, появление зуда и раздражений. Американскими учеными доказано, что гормональные изменения в организме, вызванные стрессом, стимулируют выработку иммуноглобулина E, который, в свою очередь, приводит к обострению аллергических реакций всех органов и систем. По мнению японских ученых, тревога, переживание, психологическое напряжение способствует виникненнютаких заболеваний кожи как дерматит, экзема, псориаз.

Признак №3: Проблемы с пищеварением

Под влиянием стресса могут появляться проблемы с желудочно-кишечным трактом. Нередко возникает застой пищи в верхних его отделах.

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Признак №4: Тошнота

На фоне большого стресса может возникать тошнота и расстройство системы пищеварения.

Признак №5: Проблемы в семейной жизни

На фоне стресса возможно возникновение проблем в семейной жизни как психологического, так и сексуального характера.



Признак №6: Проблемы с координацией движений

Когда вы замечаете, что не всегда можете точно выполнить движение, при быстрой ходьбе у вас кружится голова и нарушается координация - это означает, что под влиянием стресса (или других факторов) ухудшилась деятельность центральной нервной системы. Нарушение координации движений - серьезный синдром, заметив который, следует срочно обратиться к врачу.

Признак №7: Тяга к сладкому

Стресс приводит к тому, что человек меняет свои предпочтения в еде. Ученые утверждают, что стресс провоцирует увеличение тяги к сладостям. Особенно заметен этот симптом у женщин.

Признак №8: Ухудшение качества сна, бессонница

Из-за стресса люди чаще просыпаются по ночам, прерывая свой сон и провоцируя кошмары. Специалисты из George Institute for Global Health в Сиднее проанализировали режим сна более, чем в 20 тысяч человек, и обнаружили у респондентов, которые недосыпают, тревожность, депрессию и другие эмоциональные расстройства. Для современного взрослого человека минимальная норма сна в сутки - 6 часов. Во время сна происходит восстановление психоэмоционального состояния организма. Если же человек спит меньше 6 часов, то полноценного восстановления не происходит. При недостатке сна психологические проблемы накапливаются, и в течение следующих рабочих дней у человека проявляется целый "букет" так называемых синдромов недосыпания. С недосыпанием также связывают возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и расстройств нервной системы.

О том, как бороться со стрессом, читайте в следующем блоге.

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