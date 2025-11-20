Во Львове состоялся чемпионат Украины по карате в честь "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины

Реклама

В главном национальном турнире сезона приняли участие 556 атлетов из 64 клубов и 14 регионов Украины. Соревнования, организованные Украинской Федерацией Карате совместно с клубом "Одиссей", проходили во дворце спорта "Галичина" и транслировались вживую на YouTube-канале УФК .

Несмотря на подготовку большинства ведущих спортсменов к чемпионату мира 2025 года, который продлится 27-30 ноября в Париже, часть сборников выступила на национальном первенстве. Золотые медали среди взрослых получили Никита Филиппов и Элина Селеменева, а ряд юных атлетов завоевал два чемпионских титула. Среди самых успешных – Анна Ващишин, Назарий Пранничук и Георгий Пицул.

В командном зачете победу одержала сборная города Киева (15 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовые награды). Второе и третье места заняли Черновицкая (13-12-18) и Одесская (10-6-21). В общей сложности представители восьми регионов завоевали чемпионские титулы.

Реклама

"Было хорошо по всем направлениям: спортивный уровень, оформление локации, судейство, на которое почти не было нареканий. Организационные косяки, без которых невозможно, на этот раз были минимальны. Приятно такое слышно", - отметил один из организаторов турнира, заслуженный мастер спорта Станислав Горуна.

Турнир прошел при содействии мецената Василия Костюка, Львовской областной военной администрации и Спортивного комитета Украины.

Также 9 ноября во Львове впервые прошел чемпионат Украины для детей 10-13 лет – турнир памяти Михаила Волобуева "МихМих Cup 2025".