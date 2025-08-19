Саммит на Аляске был позорным, но создал мостик для предстоящей встречи Украины, России и США – экс-посол

Валерий Чалый / © Голос Америки

Глава правления Украинского кризисного медиацентра, бывший посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с Дональдом Трампом и возможности завершения войны.

Об этом он рассказал в эфире "24 Канала".

"Мы не должны слишком эмоционально реагировать на каждую ситуацию или саммит. То, что произошло в Анкоридже, было, по моему мнению, позорно. Но в то же время это проложило определенный мостик до следующей встречи", - отметил Чалый.

Он добавил, что цель американского президента – организовать трехстороннюю встречу с участием Украины и России.

"В Овальном кабинете, когда уже были европейские лидеры, президент Украины выглядел гораздо увереннее рядом с ними. Это показало поддержку и понимание дальнейших шагов", – подчеркнул дипломат.

Чалый также отметил изменение подхода Европы: "Теперь вопрос безопасности рассматривается шире - не только об Украине, а о европейской безопасности. Европейцы хотят, чтобы в пакете решений были гарантии от России по ненападению на них. Это демонстрирует более реалистичное видение угроз со стороны Москвы".

В то же время он подчеркнул, что финальный формат переговоров должен включать все ключевые стороны: "По моему мнению, это должен быть стол, где с одной стороны – те, кто защищает европейскую безопасность и Украину, с другой – агрессор, который может брать союзников, а посредник – Дональд Трамп. Это было бы гораздо эффективнее".

Президент США охарактеризовал встречу с Зеленским и европейскими лидерами как "очень успешную" и сообщил, что приступил к подготовке переговоров с президентом Украины и руководителем РФ.

Сам Владимир Зеленский подтвердил готовность к такой встрече. По его словам, Россия предложила сначала двустороннюю встречу, а затем трехстороннюю, и Украина готова к любому формату.

По данным The Telegraph, Путин и Зеленский, вероятно, договорились провести личную встречу в ближайшие две недели. Дональд Трамп заявил об организации переговоров и подтвердил свое намерение присоединиться к предстоящей "трилатеральной" встрече с обоими лидерами.