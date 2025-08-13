Перед встречей с Путиным: что задумал Трамп и почему Европа готовится к худшему

Фридрих Мерц и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп проводит консультации с европейскими лидерами в преддверии саммита с Владимиром Путиным, однако в ЕС не уверены, что их мнение повлияет на его позицию. В среду состоится заключительный координационный разговор, организованный Германией, чтобы призвать Трампа занять более жесткую линию по отношению к Москве.

Об этом сообщает Politico.

За последние дни команда Трампа, включая спецпредставителя Стива Виткоффа, активно информировала союзников о предложениях Кремля и проводила встречи советников по нацбезопасности в Лондоне. Европейские дипломаты отмечают рост вовлеченности Вашингтона, но сомневаются, что консультации приведут к изменениям в подходе президента.

Реклама

Неопределенность усилилась после заявления Трампа о возможности "обмена территориями" между Украиной и Россией. В ЕС опасаются, что подобная идея может стать уступкой Путину и подтолкнуть его к новым аннексиям в будущем. Белый дом призывает не завышать ожидания от саммита в Анкоридже, первого визита российского лидера в США за 10 лет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет лично встретиться с Владимиром Путиным, чтобы "оценить его намерения" и определить перспективы мирных переговоров. В Белом доме последнее предложение Кремля считают признаком прогресса, а запрос Путина на встречу – свидетельством возможного изменения ситуации.

В то же время Трамп предположил, что потенциальный обмен территориями между Украиной и Россией может быть выгодным обеим сторонам, и пообещал позвонить Владимиру Зеленскому после переговоров с Путиным. Президент Украины в ответ категорически отверг какие-либо уступки, заявив, что Донбасс не может стать предметом торга.

Европейские лидеры, готовящиеся к общему разговору с Трампом, планируют очертить свои красные линии и предостеречь от чрезмерного доверия к Путину. Некоторые из них, как премьер Британии Кир Стармер или президент Финляндии Александр Стубб, уже установили личные контакты с американским лидером, пытаясь повлиять на его позицию.

Реклама

Администрация Трампа тем временем призывает Киев к "прагматизму" и "реалистической оценке" своих военных возможностей в нынешних условиях.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский проведет онлайн-встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Венсом.

Онлайн-встреча пройдет перед переговорами Дональда Трампа с российским диктатором Путиным, которые должны пройти 15 августа на Аляске.