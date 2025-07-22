Промежуточный раунд переговоров: что стоит за дипломатической игрой в Стамбуле

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль не готов к реальным уступкам в Стамбуле и вряд ли позволит Дональду Трампу одержать дипломатическую победу. Переговоры используются скорее для затягивания времени, а не для достижения мира.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс.

По его мнению, команда Трампа еще сначала хорошо понимала, с кем имеет дело.

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"Я не думаю, что Трамп был очарован Путиным и теперь прозрел. Но следует учитывать, что Путин после 2022 существенно изменился - как в риторике, так и в действиях. И это уже не тот Кремль, с которым Трамп имел дело во время своего первого срока", - сказал Ференс.

В начале переговорного процесса Трамп, по словам эксперта, надеялся быстро добиться мира и сразу подчеркивал это в своей риторике. Но уже тогда его команду предупреждали: Москва затягивает диалог — старая советская практика, направленная на истощение оппонентов и усиление собственных позиций.

"Кремль стремится сохранить коммуникацию с Вашингтоном, это для них важно. Но при этом Путин не готов предоставить Трампу козыри для громкого заявления о достигнутом результате. Поэтому мы видим лишь формальные импульсы. И сам Трамп уже признает, что ему не удалось добиться желаемого", - отметил Ференс.

Также он добавил, что нынешний формат контактов с РФ хоть и не является безрезультатным, однако ожидать прорыва на переговорах в Стамбуле не стоит.

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Позицию поддержал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его мнению, Кремль использует переговоры не как путь к миру, а в качестве ширмы для продолжения агрессии.

Ранее сообщалось, что следующая встреча с российской стороной в Турции планируется на среду, 23 июля.