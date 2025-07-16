САП открыла уголовное производство против Стефанишиной: что ей инкриминируют

Бывший вице-премьер Ольга Стефанишина

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Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможных неправомерных действий против бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной и других лиц.

Об этом говорится в ответе на запрос народного депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, который он разместил в Telegram

«В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассмотрено Ваше и других народных депутатов Украины обращение от 06.06.2025 Хо 338д9/15-2025/132910, которое поступило письмом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 07.07.2025 Хо 30-11/58774-25, относительно вероятных неправомерных действий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции Украины О. Стефанишиной и других лиц и сообщаем следующее. 11.06.2025 прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины», — говорится в ответе.

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По этой статье предусмотрено наказание в виде заключения сроком от трех до шести лет, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет. Кроме того, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее мы писали о том, что 16 июля, был уволен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и весь Кабинет министров