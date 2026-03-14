«Вспомни, кем ты был»: Ющенко обратился с открытым письмом к Орбану

Виктор Ющенко и Виктор Орбан

Третий президент Украины Виктор Ющенко опубликовал обращение к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Соответствующее письмо Ющенко обнародовал на своей странице в Facebook.

«Виктор, посмотри на это фото. Мы стоим рядом во времена, когда будущее нашего региона казалось нам общим, понятным и светлым. Тогда мы вместе верили, что свобода — это не просто слово, а самый высокий дар, за который следует бороться.

Я помню тебя другим. Я помню лидера, который понимал цену достоинства и знал, что такое избавление от имперского гнета», — говорится в письме.

Ющенко подчеркнул, что Украина сейчас борется именно за те ценности, которые когда-то говорилось во время совместных политических дискуссий.

«Сегодня я смотрю на твои действия и спрашиваю себя: где девался тот Виктор? Как случилось, что человек, видевший становление свободной Венгрии, сегодня подыгрывает силам, желающим уничтожить свободу соседа?

Украина сегодня истекает кровью за те же ценности, о которых мы когда-то дискутировали за столом переговоров. Мы защищаем не только свою землю, мы защищаем спокойствие и твоей страны, как всей Европы», — заявил третий президент Украины.

Он также отметил, что политика венгерского премьера, по его мнению, противоречит исторической памяти венгерского народа.

«Виктор, остановись и вспомни, кем ты был. История — суровый судья. Она не прощает тех, кто молчал или помогал злу во время больших испытаний.

Еще не поздно вернуться к свету, к настоящему европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические соглашения. Призываю тебя посмотреть в глаза правде. Будь тем лидером, которого когда-то уважал мир и который знал, что свобода — это единственный путь», — добавил Ющенко.

Ранее сообщалось, что Сбербанк вернул инкассаторские авто из Венгрии, но 40 млн долларов, 35 млн евро и золото до сих пор задержаны.

Мы ранее информировали, что один из граждан Украины, которых задерживали в Венгрии, были вынуждены отправить в больницу в критическом состоянии.