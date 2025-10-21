Встреча Лаврова и Рубио внезапно не удалось: в Москве назвали свою версию

Сергей Лавров и Марк Рубио. / © Associated Press

В Москве заявляют, что якобы договоренности о встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИД Сергея Лаврова, которая должна была состояться на этой неделе, не было.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя публикацию CNN.

По его словам, вроде бы "нельзя отложить то, о чем не было договоренности". Рябков заявил, что любая такая встреча нуждается в предварительной подготовке, а договоренности о конкретной дате и месте не существовало. Мол, вопрос встречи Лаврова и Рубио не поднимался во время их телефонного разговора 20 октября.

"Как идея это конечно есть, все это имеет важное значение", - высказался заместитель Лаврова.

В традиционной кремлевской манере Рябков обвинил западные СМИ во "вбросах", а страны ЕС и НАТО намерены сорвать саммит РФ и США в Будапеште.

Публикация CNN

Издание со ссылкой на несколько источников в Белом доме сообщило, что встречу Лаврова и Рубио неожиданно отложили. Отмечается, что точная причина неизвестна. Впрочем, якобы, говорит один собеседник, у политики есть разные ожидания относительно возможного прекращения вторжения России в Украину.

Отметим, что накануне Рубио и Лавров побеседовали по телефону. Источник сообщил CNN, что после этого разговора американские чиновники почувствовали, что позиция России недостаточно эволюционировала за пределы своей максималистской позиции.

