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Вучич поедет на "парад победы" в Москву: ЕС предупредил Сербию о последствиях
Сербия давно пытается «дружить» одновременно с Евросоюзом и Россией. Но 9 мая президенту Вучичу придется сделать выбор.
Брюссель может заблокировать вступление Сербии в Евросоюз, если ее президент поедет в Россию на торжества 9 мая. В РФ ожидают, что Сербия предоставит военную технику для «парада победы», а Александр Вучич будет в числе высокопоставленных гостей на Красной площади.
Об этом пишет The Telegraph.
Европейские чиновники предупредили сербского президента, что такой визит будет расценен как нарушение критериев членства в блоке и подорвет усилия его страны стать членом ЕС.
«Мы должны убедиться, что они понимают цену определенных решений. Последствием этого будет то, что они не вступят в Европейский Союз», — сказал генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов.
Он добавил, что для стран-членов ЕС участие политических лидеров в московских торжествах 9 мая «будет важным лакмусовым тестом» и покажет, «на нашей ли они стороне или играют за другую команду».
Сербия давно пытается лавировать между Брюсселем и Москвой. В 2009 году страна подала заявку на вступление в блок, а в 2012 году стала кандидатом на членство.
Но переговоры о вступлении Сербии в последние годы зашли в тупик из-за ее явной поддержки вторжения России в Украину. Белград также отказался поддержать западные санкции против России в ответ на войну против Украины.
Издание отмечает, что Россия владеет единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом и отказывается его продавать. В результате этого экономическая стабильность Сербии во многом зависит от Москвы.
Напомним, премьер-министр Словакии Фицо заявил, что поедет в Москву на 9 мая несмотря на требования ЕС