Какая бабочка соответствует вашему месяцу рождения и что она символизирует

Бабочка сидит на цветке / © Credits

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Есть ли что-то лучше, чем почувствовать связь с окружающим природным миром? Вы уже знаете, что для каждого месяца года есть свой гриб и своя птица, но теперь можете узнать также о своей «бабочке рождения».

Об этом рассказывает GardeningKnowHow.

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Да, хотя все мы понимаем важность бабочек, оказывается, что эти полезные обитатели сада — не просто важные опылители (хотя, безусловно, это огромная заслуга; мы все очень ценим этих незаменимых участников экосистемы).

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Оказывается, у них также есть глубокое символическое значение: одним взмахом своих красочных крыльев они словно отражают черты нашего характера. Это замечательная новость для всех вас — приготовьтесь к нашему новому любимому слову — «лепидоптерологи» (исследователи бабочек)! Это придаёт совершенно новое измерение вашему увлечению наблюдением за этими насекомыми.

Январь — «Траурный плащ» (Mourning Cloak)

«Траурный плащ» (Mourning Cloak) — это крупная бабочка, ареал обитания которой охватывает Евразию и Северную Америку. Личинку этого вида иногда называют «колючей гусеницей вяза».

Люди, родившиеся в январе, отличаются стойкостью и силой. Поэтому вполне логично, что их «бабочкой рождения» является именно траурница — насекомое с роскошной, насыщенной окраской. Ведь это одна из немногих бабочек, зимующих во взрослом состоянии; поэтому их можно встретить даже в тёплые зимние дни (иногда — ещё до того, как растает снег).

Хотя бабочка «траурница» (Nymphalis antiopa) символизирует способность пережить «холода» жизни, важно помнить, что иногда ей нужна наша помощь. Эти бабочки часто прячутся в кучах дров, маскируясь под сухими листьями, поэтому, если у вас есть возможность, оставьте для них уютный уголок в своём саду.

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Февраль — бабочка «адмирал» (Vanessa atalanta)

Бабочка «адмирал», известная своими яркими красно-оранжевыми полосами, часто посещает сады. Он символизирует всплеск вдохновения в конце зимы, что делает его идеальным символом для тех, кто родился в феврале — людей творческих и страстных, хотя и сдержанных в своих проявлениях.

Подобно тому, как люди, родившиеся в этот «месяц романтики», обычно отличаются эмпатией, интуицией и состраданием, бабочка «адмирал» — в отличие от многих других своих сородичей — часто садится на людей и остается с ними на некоторое время.

Март — бабочка «солнечная бабочка» (Painted Lady)

Для тех, кто родился в марте, идеальным символом является бабочка «красавица-будяковая» (англ. Painted Lady) — она олицетворяет способность к адаптации и росту. Это один из самых распространённых видов бабочек в мире, а его миграции на большие расстояния ранней весной свидетельствуют о необычайной выносливости.

Если вы родились в марте, то, вероятно, обладаете такой же способностью, как и эта бабочка — процветать где угодно, куда бы ни занес вас ветер. Она напоминает нам: даже когда вы далеко от дома, у вас есть внутренние ресурсы, чтобы расцвести. Хотя, стоит признать, ни одна бабочка-«дамочка» (например, солнечник чертополоховый) не откажется от гостеприимного сада, созданного специально для бабочек.

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Апрель — Парусник главк (Eastern Tiger Swallowtail)

В апреле весна окончательно вступает в свои права, становясь временем обновления. Поэтому вполне закономерно, что парусник олицетворяет этот дух грации и новых начинаний. Это одна из первых крупных бабочек, появляющихся весной; её ярко-жёлтые крылья напоминают о цветущих нарциссах и возвращении золотистого солнечного света в наши сады.

Люди, родившиеся в апреле, часто отличаются солнечным нравом и природной элегантностью. Подобно паруснику, они привносят ощущение света и свежести в жизнь каждого, с кем встречаются.

Май — Монарх

Все, поклонитесь: перед вами настоящая королевская особа!

Да, монарх — бесспорный король мира бабочек, поэтому он идеально подходит для мая. Этот месяц — пик их миграции на север, поэтому монарх олицетворяет выносливость и возрождение.

Если май — ваш месяц, у вас, вероятно, хватит сил «пройти весь путь» в своих начинаниях. Вы понимаете, что трансформация — это путешествие, и обладаете достаточным величием и настойчивостью, чтобы достичь поставленных целей.

Июнь — Юнония коения (Junonia coenia)

Благодаря своим эффектным разноцветным «глазкам» на крыльях эта бабочка (известная на английском как Common Buckeye) является символом интуиции и исследований. Эти выразительные узоры призваны отвлекать хищников; они символизируют бдительность и способность к самозащите.

Люди, родившиеся в июне, — это зачастую любознательные натуры, обожающие летние приключения. Поэтому вполне логично, что именно эта бабочка стала символом их месяца рождения. К тому же это прекрасное создание олицетворяет острый ум и умение смотреть на мир под уникальным углом — это люди, которые замечают то, что другие могут упустить.

Июль — Перламутровка большая (Great Spangled Fritillary)

Жизненная энергия и праздник — главные символы июля, и никто не передает их лучше, чем большая перламутровка. Эти крупные бабочки, обожающие солнце, достигают пика своей активности в середине лета; их мерцающие крылья с серебристыми пятнами порхают над залитыми жарой лугами.

Если вы родились в июле, то, вероятно, воплощаете в себе энергию и тепло солнца. Вы — душа любой садовой вечеринки, излучаете яркую, искрящуюся радость, которую просто невозможно не заметить.

Август — Чёрный махаон (Black Swallowtail)

Когда лето постепенно приближается к сезону сбора урожая, появляется чёрный махаон — символ мудрости и защиты. Его тёмные, элегантные крылья и загадочная манера полёта часто ассоциируются с духовным ростом и зрелостью.

Люди, родившиеся в августе, обычно твердо стоят на ногах и заботятся о своих близких. Подобно «своей» бабочке, они отличаются сдержанной элегантностью и глубокой интуитивной мудростью, которая помогает преодолевать различные жизненные этапы.

Сентябрь — Безоблачная серная бабочка (Cloudless Sulphur)

Сентябрь — это время перехода, а бабочка «безоблачная желтушка» (Cloudless Sulphur) олицетворяет спокойствие и гармонию, приходящие вместе с этой переменой. Его нежный, маслянисто-жёлтый цвет перекликается с урожаем в конце лета и переменчивым осенним светом.

Люди, родившиеся в сентябре, часто становятся «стабилизаторами» в своём окружении, ведь больше всего они ценят равновесие и умиротворение. Эта бабочка напоминает нам о необходимости замечать тихую красоту в переходные моменты — когда летняя жара постепенно уступает место осенней прохладе.

Октябрь — «Вопросительный знак»

Если вы родились в октябре, ваша бабочка — это необычайно оригинальный вид под названием «вопросительный знак». Благодаря выразительным, зазубренным краям крыльев он напоминает опавшие осенние листья, хрустящие под ногами, но, взлетая, он демонстрирует яркий, насыщенный оранжевый цвет.

Люди, родившиеся в октябре, часто склонны к глубоким размышлениям и разгадыванию загадок (что вполне уместно, учитывая серебристый знак вопроса, скрытый на нижней стороне крыльев этой бабочки). Поэтому вполне закономерно, что эта «октябрьская» бабочка олицетворяет самовыражение и любознательность, напоминая нам: за внешностью человека часто скрывается нечто гораздо более глубокое.

Ноябрь — Краснопятнистая пурпурная (Red-Spotted Purple)

Среди «бабочек месяца рождения» ноябрьский представитель — «краснопятнистая пурпурная» — привносит в жизнь ощущение таинственности и интуиции. Несмотря на название, эта бабочка известна своими переливающимися синими и фиолетовыми чешуйками, символизирующими глубокое внутреннее знание и тихую красоту приближающейся зимы.

Люди, родившиеся в ноябре, часто сдержанны и вдумчивы; у них богатый внутренний мир, который не всегда заметен с первого взгляда. Эта бабочка отражает вашу мерцающую внутреннюю жизнь и вашу способность гармонично сосуществовать с тайнами мира.

Декабрь — Восточная хвостатая голубянка (Eastern Tailed-Blue)

И, наконец — но отнюдь не менее важный — декабрьская бабочка: «восточная хвостатая голубянка», символ радости и надежды. Хотя это один из самых маленьких видов в нашем списке, он удивительно силен. Его нежный голубой цвет напоминает о чистом зимнем небе и олицетворяет маленькие радости, которые поддерживают нас в конце года.

Если вы родились в декабре, то, вероятно, умеете находить красоту в мелочах. А самое главное — вы являетесь лучиком надежды в самом темном месяце года, напоминая всем нам, что даже самое маленькое существо способно принести столько радости, которой хватит, чтобы озарить зиму.

Для тех, кто любит бабочек:

Хотя каждая из «бабочек месяца рождения» обладает своим особым шармом и связана с ней народными поверьями, всех их объединяет один невероятный секрет — способность к метаморфозе. От крошечного, прочного яйца до прожорливой гусеницы и тихой куколки, в которой происходит превращение, — каждая бабочка из этого списка должна была пройти через глубокие изменения, чтобы стать тем крылатым чудом, которое мы видим сегодня.

Поэтому в следующий раз, когда заметите в своём саду «свою» бабочку — ту, которая соответствует вашему месяцу рождения, — остановитесь на мгновение и поздоровайтесь с ней. Это не просто насекомые-опылители; это маленькие живые символы вашей собственной силы, вашего жизненного пути и удивительного преображения, которое возможно всегда.

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