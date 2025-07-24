Признаки односторонней дружбы: что делать, если вы вкладываете в отношения больше

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Вы всегда тот, кому нужно звонить. Планирование встреч всегда ложится на вас. Вы помните о днях рождения и годовщинах… но когда наступают ваши, ничего не происходит. Ваш друг не испытывает настоящей радости, когда вы чего-то достигаете. Он обращается к вам только тогда, когда ему что-то от вас нужно. Ваш друг не выполняет обязательств. Он никогда не интересуется вашей личной жизнью/работой. Иногда вы задаете вопрос «что со мной не так, почему я вкладываюсь в дружбу и не получаю взамен ничего». Если вы можете ответить «да» на все эти замечания, с

Журналист Рurewow обратился к психологу, чтобы он рассказал о признаках односторонней дружбы и что мы можем с этим сделать. Доктор Санам Хафиз - нейропсихолог из Нью-Йорка, которая лечит расстройства обучения, тревогу, депрессию и другие психопатологические расстройства, назвала 12 признаков того, что вы находитесь в односторонних дружеских отношениях

Почему односторонние отношения не полезны

Односторонние отношения не принесут вам удовольствия, более того, они могут опустошить, потому что они:

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эмоционально истощают;

вы боитесь противостоять им;

вы оказываете услуги, которые не будут возвращены.

5 вещей, которые вы можете сделать, если ваша дружба односторонняя

Когда дело доходит до отношений, суть игры всегда заключается в том, чтобы устанавливать ожидания. Подумайте: большинство конфликтов являются результатом чьих-то невыполненных ожиданий. Это может быть что-то простое, например, мысль о том, что вы получите отличный ужин со стейком, а вместо этого вам подадут овсянку. Вот пять способов, как вы можете сообщить об ожиданиях своему другу:

1.Когда вы тот, кто всегда звонит первым. Установите ожидания, время от времени давая им понять, что вы были бы благодарны, если бы они чаще обращались к вам. Попробуйте инициировать меньше звонков и посмотрите, проявят ли ваши друзья инициативу, чтобы связаться.

Что вы можете сказать:

«Я люблю общаться с тобой, но я заметила, что это я тебе звонила последние семь раз. Я бы чувствовала себя лучше, если бы ты время от времени была инициатором также.

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«Я заметила, что это я тебе всегда звоню. Можем ли мы по очереди связаться друг с другом?»

«Было очень приятно только что пообщаться. Не стесняйся звонить мне в следующий раз, когда у тебя будет минутка!»

2.Когда все всегда планируешь ты. Скажи своему другу, что ты был бы благодарен, если бы иногда он инициировал планы, а не всегда ты. Объясни ему, как это заставит тебя чувствовать себя более ценной.

Что вы можете сказать:

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«Я люблю встречаться с тобой, но планирование последних нескольких встреч заняло много работы. Как думаешь, была бы ты готова спланировать следующую встречу?»

«Планирование встреч — это способ показать, что мне не безразлично, и я бы хотела, чтобы это было взаимно».

«Дай мне знать, когда захочешь встретиться снова — я готова к чему-то спонтанному!»

3.Когда друзья никогда не помнят дни рождения и годовщины Вы можете вспомнить, как много для вас значит, когда друзья вспоминают особые даты. Подумайте о том, чтобы сделать мягкое напоминание в эти моменты, чтобы они поняли важность для вас.

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Что вы можете сказать:

«Мой день рождения на следующей неделе — забронируйте дату! Я планирую собрать группу друзей».

«Я знаю, что это, видимо, не намеренно, но мне грустно, когда наступает мой день рождения, а я не слышу от тебя поздравления. Я бы очень хотела получить сообщение в этот день!»

«Планирую встречу на мой день рождения [вставить дату]. Пожалуйста, напишите, если вы свободны!»

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4.Когда вы чувствуете, что постоянно бегаете за друзьями, чтобы привлечь их внимание. Обратитесь к этому вопросу напрямую, поделившись своим ощущением, и спросите, есть ли лучший способ общения. Вы также можете выразить, что цените своевременные ответы и хотите, чтобы вас больше слышали в вашем общении.

Что вы можете сказать:

«Эй, я знаю, что ты переживаешь много трудностей, но я часто пытаюсь получить от тебя ответы. Не мог бы ты дать мне ответ в течение нескольких дней, чтобы я не ждал бесконечно?»

«Я заметила, что тебе требуется некоторое время, чтобы подтвердить планы, из-за чего мне трудно строить другие. Это нормально, если ты занята. Пожалуйста, просто сообщи мне в течение дня-двух, чтобы я не спешила перестраивать свой график в последнюю минуту?

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«В последнее время было довольно трудно с тобой связаться, и мне кажется, что ты не хочешь дружить. Есть ли лучший способ связаться с тобой? Это нормально, если ты хочешь отдалиться, но, пожалуйста, скажи мне, чтобы я не гонялась за тобой все время».

5.Когда друзья никогда не помогают планировать путешествия. Перед поездкой обсудите ожидания и договоритесь о совместных обязанностях, чтобы избежать этой проблемы. Вы также можете поощрить их принимать большее участие в процессе планирования и принятия решений, чтобы обеспечить сбалансированный опыт.

Что вы можете сказать:

«Очень жду нашей поездки! Я начала составлять список мест, которые стоит посетить. Не могли бы вы добавить пять, которые вас интересуют, до конца недели?»

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«Я не против бронирования авиабилетов, не хотите ли вы исследовать и забронировать отели?»

«С нетерпением жду путешествия по Хорватии этим летом! Я думал, что каждый из нас мог бы быть ответственным за половину дней, которые мы там проведем, и соответственно планировать мероприятия».

Совет эксперта: качество, а не количество

В конце концов, лучшие виды дружбы касаются качества, а не количества. Доктор Хафиз говорит, что когда вы оцениваете знакомого как потенциального друга (или рассматриваете своих нынешних друзей), ищите взаимности — людей, которые готовы приложить столько же усилий к отношениям. Затем переведите остальных в статус знакомого. Это не означает, что вы перестаете с ними встречаться, но это означает, что вы можете ожидать от них меньше и, в свою очередь, прилагать меньше усилий к отношениям, не чувствуя вины.

Однако важно отметить, что вы никогда не будете иметь 100-процентной взаимности все время. Периоды неравномерных усилий являются регулярным явлением в дружбе, объясняет доктор Хафиз. Динамика отношений часто меняется из-за различных личных ситуаций и работы. То есть, например, ваш друг-бухгалтер может быть чуть менее присутствующим в налоговый сезон, и это вполне понятно. Дружба процветает благодаря взаимным усилиям и пониманию. Возможно, наступит период жизни, когда вы будете менее присутствовать и потребуете такого же внимания к обстоятельствам своей жизни. Но если друзья демонстрируют вышеупомянутые признаки 365 дней в году, пора отнести их к тому, что называют статусом знакомого.

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