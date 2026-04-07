Селфи битва — почему миллениалы не готовы отказаться от "утиных губ" и что означает выражение лица "утконос"

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Реклама

В нашем быстротечном мире даже такая, казалось бы, мелочь, как выражение лица на фото, становится маркером поколения. Зумеры выбирают некий тренд на губы «утконоса» — легкое, почти безразличное движение губ, которое должно выглядеть максимально естественно. Миллениалы же остаются верными «утиным губам» — выразительным, контролируемым и несколько «наигранным», об этом рассказало издание Real Simple.

И хотя оба тренда — лишь вариации игры с мимикой, за ними стоит гораздо более глубокая история, о ценности усилий, эстетике «не пытаться» и новом определении привлекательности.

Что такое губы «утконоса» и почему тренд стал вирусным

Адриана Лима / © Associated Press

Если вы еще не встречали этот тренд в своей ленте, то объясним, что губы «утконоса» — это едва заметно вытянутые вперед губы, без напряжения, с эффектом «я даже не старался(ась)». И хотя кажется, что это что-то новое, сама идея не революционная.

Реклама

Еще много лет назад супермодель Адриана Лима делилась похожим лайфхаком: легкое выдыхание через полуоткрытые губы создает мягкое, соблазнительное выражение лица. Зумеры просто адаптировали эту хитрость под свою эстетику, в которой меньше гламурности и выдуманного старания.

Популярность тренда связывают с молодыми знаменитостями вроде Лили-Роуз Депп, чье фирменное немного мрачное выражение лица стало частью нового визуального языка. В TikTok это быстро превратилось в массовое явление, селфи без усилий, без очевидного позирования, без демонстративного желания выглядеть «идеально».

Миллениалы выбирают другое

Однако не все готовы принять эту философию, для многих миллениалов тренд «утконос» выглядит не просто странно, он противоречит их мировоззрению.

Это поколение выросло с установкой, что если что-то делать, то делать это надо хорошо. Работа, внешность, отношения, даже отдых — все требует вложенных усилий и в этом есть определенная гордость.

Реклама

«Утиное выражение лица» в этом контексте — не просто поза, а способ контролировать образ, например, подчеркнуть скулы, сделать лицо изящнее, продемонстрировать макияж, над которым работали. Для этого надо постараться, но это воспринимается, как работа в плюс, а не в минус.

Идея выглядеть так, будто вам «все равно», откликается не всем, потому что если вы действительно стараетесь, зачем это скрывать.

Скрытая сторона трендов

Интересно, что вопрос не только в стиле, но и в физиологии. По словам нью-йоркского фейс-скульптора Джозефа Карильо, выражение «утконос» далеко не такое «расслабленное», как кажется на первый взгляд.

Это выражение лица активно задействует мышцу подбородка, которая может перенапрягаться и создавать эффект «апельсиновой корки». Кроме того, включаются мышцы, которые опускают уголки рта, что со временем может способствовать появлению так называемых, морщин марионетки.

Реклама

Также в процессе могут напрягаться жевательные мышцы и платизма — большая мышца шеи. Если часто удерживать это выражение, лицо буквально «привыкает» к нему как к нейтральному, что может приводить к накоплению напряжения и даже усилению симптомов дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Конечно, одно селфи не изменит ваше лицо, однако регулярность имеет значение.

Идентичность

В итоге можно сказать, что это не просто спор о том, как лучше позировать, разговор о ценностях. Зумеры предлагают новую эстетику, а именно минимум усилий, максимум естественности и отказ от перфекционизма. Миллениалы же не спешат отказываться от идеи, что старание — это хорошо.

И, возможно, истина где-то посередине, потому что тренды приходят и уходят, сегодня «утконос», а завтра уже что-то другое. Однако отношение к себе, к собственным усилиям и тому, как мы хотим выглядеть в мире остается.

Реклама

«Утиные губы» или выражение лица «утконос» — выбор не только эстетики, это о том, кем вы хотите быть в кадре и вне его. И если вам ближе стараться, вкладываться и показывать это, в этом нет ничего страшного. Потому что в конце концов, лучший тренд — быть собой и не извиняться за это.