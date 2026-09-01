Стоит ли спасать ваши отношения: психотерапевт объяснил, от каких партнеров нужно бежать

Когда не стоит беречь брак

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Парадоксально, но некоторые браки продолжают существовать даже после того, как из них полностью исчезают забота и внимание. Психотерапевт Николас Перселл сравнивает такие отношения с кактусами: они остаются в живых, хотя трудно предположить, за счет чего именно. Когда есть смысл расторгнуть брак, а в каких случаях нужно просто реанимировать ваши отношения?

Об этом пишет The Guardian.

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Когда стоит расторгнуть брак: мнение психотерапевта

В работе с парами ситуация бывает разной: иногда терапевт помогает вернуть семью к жизни, а иногда, когда видит, что атмосфера стала разрушительной, сознательно советует разойтись. Николас говорит, что не каждый брак нужно спасать.

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На прием к нему пришла пара — Джесс и Пит. Они уже вырастили детей и всегда ответственно относились к работе. Выяснилось, что безразличие медленно убивает их брак. Когда супруги вспоминают, как это — быть любящими, их «кактус» восстанавливается и даже начинает цвести, что удивляет всех, включая самого терапевта.

Однако такие ситуации происходят не в каждой семье. У кого-то безразличие, обиды и ненависть накапливаются годами и обрекают пару на тихое и несчастливое сосуществование.

В качестве примера психотерапевт привел ситуацию пары Дайан и Томаса, проживших в браке более 30 лет. Их ссоры превратились в сценарий, который никто не мог остановить. Она повышала голос, он исправлял ее грамматику, она упрекала его за неприятное дыхание — это были ссоры, где нет победителей и невиновных.

В таких отношениях пренебрежение стало нормой, а привычные мелкие извинения просто исчезли. Несмотря на горечь и дистанцию, оба партнера признаются, что будут чувствовать себя хуже, если они разойдутся.

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Совершенно иная ситуация в браках с «поврежденными корнями». В таких семьях один из партнеров выявляет черты, которые клиницисты называют нарциссизмом, абьюзом или контролем. Ни один из этих терминов полностью не описывает сути: образ жизни, который держится на том, что у другого человека нет собственного «я» и он не может развиваться.

Николас Перселл вспоминает обычных на вид супругов — Майкла и Лиз. Все начиналось с вещей, которые легко перепутать с заботой: его желание знать, где она находится. Впоследствии он начал считать секунды до ее ответов на сообщения, затем появились устройства слежения, а затем и физическое насилие.

Во время личного разговора терапевт спросил Майкла, делает ли такое поведение его брак более крепким. Его реакция испугала даже специалиста. Психотерапевт понял, что Майклу все равно, жива ли его партнерша и станет ли он причиной ее смерти.

«Продолжение этого брака требует унижения одного человека, вреда для одного человека. Остаться в браке — это форма самоуничтожения», — объясняет Перселл.

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В таких случаях проблемой являются сами отношения. Когда обижают только одного, называть это «нашими проблемами в отношениях» означает легализовать насилие и годами держать в опасности другого человека.

Цена выхода из таких отношений конкретна: деньги, жилье, дети и даже стыд. Цена пребывания оплачивается незаметно — частями собственного здоровья и личности, которая становятся все меньше. А дети, которыми часто оправдывают решение остаться, просто впитывают модель того, как супруги могут обращаться друг с другом.

«Позвольте мне сказать прямо, потому что такой брак зависит от того, что об этом никогда не говорят прямо: из некоторых отношений нужно уходить», — добавляет психотерапевт.

Момент разрыва часто является самым опасным периодом, когда агрессивный партнер становится наиболее непредсказуемым. Именно тогда нужны четкий план безопасности, помощь служб по предотвращению домашнего насилия и поддержка друзей или консультантов, знающих полную правду.

Как понять, что для отношений вы нашли правильного человека

Долгое время психология изучала разрушительные факторы в отношениях, но в последние годы внимание уделили тому, что делает их гармоничными, а именно — чувство, что вас действительно знают и понимают.

Исследование 2024 года в Journal of Experimental Social Psychology доказало: ощущение, что тебя видят, значительно больше влияет на удовлетворенность отношениями, чем собственные знания о партнере, ведь поддержка невозможна без понимания.

Кроме эмоционального комфорта, отзывчивость партнера имеет физическое влияние. По данным 20-летнего исследования у Psychosomatic Medicine, длительное отсутствие понимания повышает уровень стресса и ухудшает здоровье. В соответствии с работой в Journal of Personality and Social Psychology (2022), осознание того, что тебя понимают, облегчает даже сложные компромиссы и уступки.

В психологии этот феномен называют «эффектом Микеланджело»: правильный партнер не переделывает вас, а помогает раскрыть уже имеющийся потенциал.

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