Генсек НАТО предупредил об опасности со стороны Китая: стремительно наращивает ядерный потенциал

Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Китай продолжает стремительно наращивать военную мощь, он уже имеет самый большой в мире военно-морской флот и расширяет ядерный арсенал.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Китай модернизирует и расширяет свои Вооруженные силы с бешеной скоростью. У него уже самый большой в мире военно-морской флот», — отметил он.

Реклама

По прогнозам Североатлантического альянса, к 2030 году флот Китая может возрасти до 435 боевых кораблей. В то же время, Пекин активизирует наращивание ядерного потенциала.

По словам Рютте, китайские власти стремятся довести количество оперативных ядерных боеголовок до более чем 1000 до конца текущего десятилетия.

«Масштабы милитаризации Китая нельзя игнорировать», — подчеркнул генсек НАТО.

По оценкам Пентагона, в 2024 году у Китая было около 600 оперативных ядерных боеголовок. Это более чем в два раза превышает показатель 2020 года.

Реклама

США и союзники все больше озабочены отсутствием прозрачности в китайской ядерной стратегии и амбициях.

Ранее сообщалось, что у НАТО назвали единственный путь, как Европа может защититься от российских ракет.

Мы ранее сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для прекращения войны России против Украины необходимо вынудить Москву сесть за реальные переговоры.