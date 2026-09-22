Китай наращивает активность в Арктике: почему это тревожный сигнал – The Washington Post

Арктика (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Китай все активнее входит в Арктику и вместе с Россией развивает Северный морской путь. На Западе это уже называют стратегическим сигналом, ведь коммерческая инфраструктура в регионе может потенциально усиливать и военные возможности.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

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15 августа китайский контейнеровоз отправился с восточного побережья Китая в Великобританию по маршруту, по которому ранее не ходили регулярные коммерческие суда. Компания Sea Legend, управляющая маршрутом, назвала его «Ледовым шелковым путем».

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Китайские компании имеют и более масштабные планы. На Восточном экономическом форуме в России одна из судоходных компаний заявила о намерении следующим летом перевезти по Северному морскому пути более 1 млн тонн грузов. Также речь идет о сотрудничестве с российскими государственными компаниями в строительстве специализированных судов, позволяющих использовать маршрут в течение всего года.

Северный морской путь проходит по арктическому побережью России и выходит к Северному морю. Путешествие по ним длится примерно 18–20 дней — почти вдвое меньше, чем через Суэцкий канал.

Для Китая это особенно важно из-за зависимости от морских маршрутов. Около 80% импорта нефти и 60% морской торговли страны проходят через Малаккский пролив, который Пекин не контролирует. Арктический маршрут дает еще один путь на европейские рынки.

Пока масштабы перевозок остаются небольшими. В прошлом году по маршруту прошли 23 контейнеровоза, тогда как в 2024 году — 15. В то же время появление регулярного сообщения означает, что маршрут постепенно перестает быть только экспериментальным.

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Без России Китай не сможет

Для работы в Арктике Китая нужна Россия. Москва контролирует большую часть Северного морского пути, выдачу разрешений, инфраструктуру и ледоколы.

В свою очередь, китайские инвестиции помогают России расширять арктическую инфраструктуру и укреплять свои позиции в регионе.

Особое внимание обращает на то, что Арктика уже играет важную роль в российском военном потенциале. По оценке американской разведки, там сосредоточено около двух третей российского морского потенциала ответного ядерного удара.

США пытаются догнать

США оспаривают претензии Москвы на Северный морской путь, однако для реального присутствия в регионе Вашингтона не хватает кораблей и инфраструктуры, способных стабильно работать в арктических условиях.

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Береговая охрана США уже заключила контракты на строительство 11 новых арктических судов безопасности. Первый из них ожидается в 2028 году, а три должны направить на Аляску.

В то же время эксперты отмечают, что самих кораблей недостаточно. Нужны также базы, системы наблюдения и более тесное сотрудничество с союзниками.

Важную роль в этом контексте играет Гренландия. Она расположена у так называемого ГИУКского прохода, через который русский Северный флот должен выходить в Северную Атлантику. На острове также расположены американские радары раннего предупреждения, аэродром и глубоководный порт.

Северный морской путь вряд ли станет полноценной альтернативой Суэцкому каналу из-за сезонности, высокой стоимости и зависимости от российской инфраструктуры. Однако все более активное присутствие Китая в Арктике повышает стратегическое значение региона и может усилить позиции России.

Напомним, один из российских нефтяных танкеров получил серьезные повреждения корпуса во время прохождения Северного Ледовитого океана на пути в Азию. Судно получило повреждение, несмотря на сопровождение ледокола, а страховая компания «Альфа-Страхование» выплатила за инцидент 53 млн рублей компенсации.

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