Маск может начать финансировать «диссидентов» в Республиканской партии Портников

Илон Маск / © Associated Press

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Миллиардер Илон Маск, вероятно, не будет создавать собственную политическую партию в США. Он может выбрать другой путь — финансировать отдельных «диссидентов» в Республиканской партии.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

«Я не очень верю, что Маск может создать собственную партию. Если будут определенные совпадения с видением экономического развития, возможно», — отметил Портников, допуская вариант финансирования демократов.

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По его мнению, с теоретической точки зрения у США еще не было ни одного успешного примера создания новой политической силы.

«Ни одна попытка создать в США какую-то новую партию никогда не будет замечена как удачная», — подчеркнул журналист.

Портников также отметил, что подобные инициативы в прошлом уже пробовали реализовать очень богатые люди, однако эти усилия не имели серьезного результата.

«Я думаю, что Маск может пойти еще одним путем — финансировать диссидентов в самой Республиканской партии. Есть кандидаты, которых поддерживает Трамп, а есть кандидаты, поддерживаемые Масками. В результате это может окончиться успехом демократов на довыборах, потому что республиканцы могут и они могут размывать электоральную базу друг друга», — пояснил Портников.

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По его словам, подобная ситуация может дать демократам шанс на большинство в обеих палатах Конгресса США.

«Избиратели Республиканской партии не будут очень понимать, за кого им голосовать. Это может создать условия для демократического большинства в обеих палатах, но новая партия это большая проблема. Как можно создать какую-нибудь реальную новую партию?» — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что после публичных атак миллиардера Илона Маска президент США Дональд Трамп назвал его «упорным наркоманом» в телефонном разговоре.

Мы ранее информировали, что Москва готова предоставить политическое убежище американскому миллиардеру Илону Маску на фоне его публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

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