Россия массово теряет "нефтяные" деньги: влияние санкций США и мировых цен сработали

Россия массово теряет "нефтяные" деньги / © ТСН.ua

Реклама

В 2025 году доходы России от экспорта энергоносителей сократились примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом из-за сочетания санкций, роста скидок на российскую нефть и общего падения мировых цен.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на издание Financial Times.

После введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла" в ноябре 2025 года разрыв между ценой Brent, которая сейчас торгуется на самом низком уровне с 2021 года, и российской экспортной смесью Urals почти удвоился по сравнению с октябрем. По данным FT на основе расчетов Argus, скидка на Urals выросла до более чем 24 дол. за баррель против 15 долларов в предыдущие два года.

Реклама

Комбинирование высоких скидок с низкими мировыми ценами привело к потерям доходов России от энергоносителей на уровне примерно 20% в 2025 году. Это свидетельствует об эффективности мер Запада и демонстрирует, что санкции до сих пор способны влиять на экономику РФ почти через четыре года полномасштабной войны.

Нефть остается главным источником доходов России, превосходя газ, а потеря европейского рынка в 2022 году сделала экономику еще более уязвимой к колебаниям цен на нефть. В декабре цена на Urals упала до $39,2. за баррель – самый низкий уровень со времен пандемии COVID-19. По словам бывшего высокопоставленного руководителя энергетической отрасли, некоторые поставки в Индию стоили даже 22-25 долларов. за баррель, едва покрывающий расходы на добычу.

"Если США еще больше усилят санкции, единственный вариант продажи нефти через трубопровод", - отметил анонимный собеседник.

Санкции также снизили долю доходов от энергоносителей в бюджете РФ с 50% до примерно 24%, самого низкого уровня за последнее десятилетие. Чтобы покрыть дефицит, правительство вынуждено было повысить НДС и налоги для малых предприятий.

Реклама

Рост расходов на войну в сочетании с сокращением доходов от нефти привел к бюджетному дефициту РФ на уровне 2,6% ВВП в 2025 году – в пять раз больше запланированного. Это четвертый год подряд с дефицитом бюджета, который стал одним из самых длинных периодов за время правления Владимира Путина.

Из-за санкций Россия вынуждена предоставлять значительные скидки покупателям, чтобы поддержать объемы экспорта. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в декабре морской импорт российской нефти в Китай вырос на 23% по сравнению с ноябрем, в то время как поставки в Индию сократились на 29%. Прогнозируется, что к концу января морской экспорт России составит около 410 тонн в день, что на 11% меньше, чем в 2025 году.

Дополнительно давление усиливает укрепление рубля, который выше ожидаемого бюджета, из-за чего Россия получает меньше рублей на каждый доллар экспорта. Если низкие цены на нефть и сильный рубль сохранятся, дефицит бюджета может вырасти до 3 трлн. рублей к концу года, что составляет примерно 7,5% ожидаемых доходов 2026 года.

Ранее сообщалось, что при нынешних нефтяных ценах Россия вновь будет иметь в бюджете недобор нефтегазовых доходов и будет вынуждена продавать валюту и золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Реклама

Напомним, что сокращение импорта российской нефти Индией привело к накоплению десятков танкеров, заполненных сырьем, которые в последние недели остаются в море без возможности разгрузки. Часть судов сосредоточена у индийского побережья, другие — в районе Омана.

Также мы информировали, что импорт российской сырой нефти в Индию может упасть ниже 1 млн баррелей в день, поскольку эта страна хочет заключить торговое соглашение с США.