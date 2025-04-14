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Спецпосланник Трампа, оскандалившийся заявлением о ядерном оружии, отреагировал на удар россиян по Сумам
Гренелл — спецпосланник американского президента по особым поручениям.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл шокирован российским ударом по Сумам в Вербное воскресенье.
Об этом Гренелл заявил в сети Х.
«Атака в священный день Вербного воскресенья?! Боже милый», — написал Ричард Гренелл.
Ранее он был настроен против Украины. В частности, Ричард Гренелл заявлял, что ядерное оружие, которое находилось на территории Украины после распада СССР, якобы принадлежало агрессорке России. И назвал это «неудобным фактом». Ему тогда ответил Стивен Пайфер, занимавший должность посла США в Украине в 1998–2000 годах, сказав, что Гренелл «совершенно неправ».
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