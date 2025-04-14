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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Спецпосланник Трампа, оскандалившийся заявлением о ядерном оружии, отреагировал на удар россиян по Сумам

Гренелл — спецпосланник американского президента по особым поручениям.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Спецпосланник Трампа, оскандалившийся заявлением о ядерном оружии, отреагировал на удар россиян по Сумам

Специальный посланник Трампа Ричард Гренелл Фото: Facebook Richard Grenell

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл шокирован российским ударом по Сумам в Вербное воскресенье.

Об этом Гренелл заявил в сети Х.

«Атака в священный день Вербного воскресенья?! Боже милый», — написал Ричард Гренелл.

Ранее он был настроен против Украины. В частности, Ричард Гренелл заявлял, что ядерное оружие, которое находилось на территории Украины после распада СССР, якобы принадлежало агрессорке России. И назвал это «неудобным фактом». Ему тогда ответил Стивен Пайфер, занимавший должность посла США в Украине в 1998–2000 годах, сказав, что Гренелл «совершенно неправ».

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