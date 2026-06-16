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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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США могут снова ударить по российской нефти: что заявил Трамп

Дональд Трамп заявил, что поставки нефти стабилизировались, и Вашингтон снова может вернуть ограничения против российского энергетического сектора.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить санкции против российской нефти. Речь идет об ограничениях, ранее отмененных на фоне войны с Ираном.

Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов на G7.

"Мы вскоре можем это сделать", - заявил он.

По словам Трампа, санкции против российской нефти временно отменили, поскольку США стремились снизить дефицит нефти на мировом рынке.

Он пояснил, что теперь, когда поставки нефти стабилизировались, Вашингтон снова может вернуть ограничения против российского энергетического сектора.

Отметим, что президент США Дональд Трамп во время саммита G7 во Франции ежечасно меняет свое мнение. Сначала он заявил, что сосредоточится на Украине, ведь война с Ираном завершена. Но потом он высказался, что посмотрит на ситуацию.

Кроме того, Дональд Трамп во время обсуждения ситуации в Украине согласился с тем, что российский лидер Владимир Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем раньше.

Ранее сообщалось, что цены на нефть упали до минимума за последние три месяца на фоне новостей о достижении предварительного мирного соглашения между США и Ираном. Стороны согласились возобновить судоходство через стратегический Ормузский пролив.

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Дата публикации
Количество просмотров
174
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