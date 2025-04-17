Трамп запретил Израилю нанести удар по ядерным объектам Ирана - The New York Times

Трамп запретил Израилю бить по Ирану / © Associated Press

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Израиль планировал в мае нанести удары по ядерным объектам Ирана , однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запретил это делать.

Об этом говорится в статье The New York Times .

Израиль хотел нанести удар по Ирану, чтобы помешать ему получить ядерное оружие из-за слабого положения Тегерана, однако Трамп считает, что этого можно добиться по дипломатическому пути.

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Издание сообщает, что дебаты вокруг силового и дипломатического решения вопроса выявили разногласия в команде Трампа. Сторонники силового варианта говорят, что военная атака на Иран сможет разрушить ядерные амбиции страны и позволит избежать большей войны. В результате было принято решение уклониться от силового варианта, поскольку Тегеран согласился на переговоры.

Источники издания сообщают, что Израиль разработал план атаки и планировал ударить по ядерным объектам Ирана в мае 2025 года. В Израиле готовы были реализовать планы и надеялись на поддержку Вашингтона. Цель операция заключалась в том, чтобы разрушить возможности Ирана для создания ядерного оружия, по крайней мере, на один год.

При этом все планы Израиля включали помощь со стороны США, в частности, это касалось защиты страны в случае ответа Тегерана на атаку.

Во время первого пребывания в Белом доме Трамп расторг ядерное соглашение с Ираном, заключенное бараком Обамой. Однако уже на втором сроке Трамп хочет избежать войны на Ближнем Востоке, потому решил действовать через дипломатию.

О решении избегать удара по Ирану было объявлено в начале апреля, когда израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху посетил Вашингтон. Позже премьер Израиля заявил, что соглашение с Ираном будет работать только в том случае, если оно позволит сторонам-подписантам «войти, взорвать объекты, демонтировать все оборудование» под наблюдением США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к процветанию Ирана, однако, по его словам, Соединенные Штаты не позволят , чтобы эта страна имела ядерное оружие.

Мы ранее информировали, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран приблизился к созданию собственного ядерного оружия, поскольку имеет все необходимые для этого компоненты .