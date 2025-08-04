В Испании родители хотели улететь в отпуск, оставив 10-летнего сына в аэропорту: детали инцидента

Девушка в аэропорту / Фото иллюстративный. / © Credits

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В Барселоне (Испания) родители хотели улететь в отпуск, оставив 10-летнего сына в аэропорту. Дело в том, что у ребенка истек срок действия паспорта.

Об этом пишет Bild.

Что известно об инциденте

По данным испанской газеты El Confidencial, инцидент произошел несколько месяцев назад в аэропорту Барселона-Эль-Прат.

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Семья из четырех человек, очевидно, не из Испании, поэтому хотела провести отпуск «дома». Газета не уточнила, куда была направлена эта поездка.

Регистрация прошла успешно для родителей и одного из двух детей. Что касается мальчика в возрасте 10 лет, то его срок действия его испанского паспорта истек, и у него не было действительной визы. Ему не разрешили пройти на борт самолета. Родители не придумали ничего лучше, чем лететь без ребенка. Мальчик должен был ждать в аэропорту, пока его не заберут друзья.

Сотрудники аэропорта заметили мальчика в терминале и вызвали полицию. Они успели снять родителей с рейса до взлета самолета. Полицейские доставили родителей и другого ребенка на участок в зоне посадки.

«Это было совершенно нереально. Родители полагали, что это абсолютно нормально. Полиция — нет. Как мать я ошеломлена. Они оставляют своего ребенка и звонят по телефону родственнику, который может опоздать на несколько часов. Когда моя дочь была маленькой, я никогда не выпускала ее из виду», — рассказала координатор полетов Лилиан говорит в TikTok.

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В конце концов, Лилиан пришлось организовать выгрузку багажа семьи из самолета. Там было шесть чемоданов.

Испанские власти сейчас вместе с управлением по делам молодежи выясняют, могут ли родители должным образом ухаживать за своими детьми.

Ранее в аэропорту Барселоны, Испания, произошел инцидент с участием пассажиров авиакомпании Ryanair. Ситуация на стойках сдачи багажа вышла из-под контроля: образовались длинные очереди, люди ссорились, а некоторые даже начали драться. Причиной стал наплыв пассажиров, которые из-за правил авиаперевозчика не могли сдать чемоданы раньше, чем за два часа до вылета.

На сайте Ryanair указано, что стойки сдачи багажа открываются не менее 2 часов до запланированного времени вылета и закрываются за 40 минут. Компания советует всем пассажирам прибывать в аэропорт заранее, а также обращать внимание на время ожидания на проверку безопасности в конкретном аэропорту.

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К Ryanair обратились за комментарием по поводу ситуации в Барселоне, но ответа пока нет.