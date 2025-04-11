В Нью-Йорке разбился вертолет: погибла вся семья руководителя испанского филиала Siemens (фото)

Авария вертолета в Нью-Йорке. / © Associated Press

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Накануне, 10 апреля в реке Гудзон, в американском Нью-Йорке, разбился вертолет. На борту находились шесть человек, в том числе семья руководителя испанского филиала Siemens. Все погибли.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранителей.

На борту была семья из Барселоны: руководитель испанского филиала Siemens Агустин Эскобар, его супруга Мерсе Кампруби Монталь, трое их детей – 4, 5 и 11 лет. Пилот тоже погиб. Отмечается, что четыре мертвых тела достали из воды, а двоих детей медики еще пытались реанимировать, но им это не удалось.

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Авария произошла у побережья Ривер-Драйв в Хобокене - спустя более 15 минут после того, как вертолет вылетел с вертодрома Уолл-Сент. Вертолет достиг моста Джорджа Вашингтона, а затем вернул на юг и разбился.

Издание пишет, что вертолет Bell 206 совершал шестой полет за день. Согласно источникам, его нашли перевернутым в воде. Очевидцы рассказывают, что вертолет остановился в воздухе, а его части отпали, прежде чем он врезался в воду.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером в своей соцсети назвал аварию "ужасающей", а премьер-министр Испании Педро Санчес - "невероятной трагедией".

ФОТО

Вертолет разбился вечером 10 апреля в реке Гудзон, в американском Нью-Йорке, / © Associated Press

В Нью-Йорке, США потерпел крушение туристический вертолет, погибших - шесть человек. / © Associated Press

В аварии погиб руководитель испанского филиала Siemens, его жена и трое их детей - 4, 5 и 11 лет / © Associated Press

Как сообщалось, в Доминикане в ночном клубе во время концерта обрушился потолок. Во время трагедии в клубе выступал известный доминиканский певец Рубби Перес.