В США произошел взрыв на военном заводе: есть погибшие и раненые

Взрыв на заводе в США

На военном предприятии в штате Теннесси произошел мощный взрыв, повлекший гибель людей и исчезновение работников без вести.

Об этом сообщает CNN.

Авария произошла на военном заводе Accurate Energetic Systems в штате Теннесси, США.

Приблизительно в 7:45 утра по местному времени раздался мощный взрыв, который буквально поднял землю под ногами жителей окрестных городов. Взрыв почувствовали даже те, кто живет в 20 километрах от места происшествия.

По предварительным данным, есть погибшие, а несколько работников предприятия считаются пропавшими без вести. Из-за серии вторичных детонаций территория завода остается очень опасной — спасатели не могут полноценно начать поисковые работы.

Над большим промышленным комплексом, охватывающим более 1300 акров, мгновенно поднялся столб черного дыма. Камеры внешнего наблюдения в частных домах зафиксировали момент взрыва — звук был настолько сильным, что местные жители подумали о падении самолета или землетрясении.

«Я подумал, что дом обрушился прямо на меня», — рассказал житель городка Лобелвилл Гентри Стовер, проснувшийся от ударной волны.

Пока спасатели остаются за периметром — завод продолжает детонировать. Шериф округа Гамфрис Крис Дэвис подтвердил наличие погибших, однако точное количество пострадавших не разглашается.

Также несколько работников остаются пропавшими без вести — их местонахождение неизвестно.

«Мы не можем начать поиск внутри — взрывы продолжаются, и это представляет смертельную угрозу для спасательных бригад», — подчеркнул Дэвис.

Accurate Energetic Systems — одно из ключевых американских предприятий, производящее и тестирующее взрывчатые вещества для нужд армии, а также для аэрокосмической отрасли, промышленного демонтажа и нефтегазового сектора.

