"Наконец-то купила санкционку": украинка похвасталась российскими учебниками, в Сети разразился скандал

Украинка купила российские книги

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Украинцы ждут активной реакции СБУ на ситуацию, которая произошла на днях. В соцсетях женщина опубликовала пост о том, что «наконец-то» купила «санкционку», чтобы учить детей «родному языку». Женщина купила российские книги.

На эту тему разгорелся скандал, и украинцы потребовали реакции СБУ на такой поступок.

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Украинка заказала книги из РФ: люди ждут реакции СБУ

В украинском сегменте соцсетей разразился очередной скандал вокруг ввоза в Украину российской учебной литературы. Пользовательница Instagram под ником katia_saygin опубликовала видео с распаковкой посылки, которую она получила через «Новую почту».

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Женщина подметила, что заказала русскоязычные книги для своих детей. В своих сторис женщина продемонстрировала содержимое пакета, назвав его «санкционкой». Внутри оказались книги «Русский язык» и «Литературное чтение», изданные по российской образовательной программе «Школа России».

По ее словам, учебники на «родном языке» она заказывала через турецких посредников и волновалась, удастся ли им успешно пересечь государственную границу.

Кадры быстро распространились по сети Threads и вызвали острую реакцию общества. Украинцы призывают правоохранительные органы и Службу безопасности Украины проверить факт ввоза подсанкционной или пропагандистской литературы в условиях полномасштабной войны.

Пользователи указывают на особый цинизм ситуации и вспоминают российские удары по гражданской и издательской инфраструктуре — в частности, обстрелы харьковского логистического центра, во время которого сгорели около 400 тысяч украинских книг.

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В комментариях блогеру посоветовали «ехать учить язык в языковую среду» РФ, а не заказывать литературу страны-агрессора с помощью украинских сервисов.

«Смотрите. Может, у кого к языку претензии. У меня только „вопрос“ такой — „Школа России“?!. Верхний правый угол книги. Вы ведь понимаете, куда пошли деньги за эти книги? В казну тех, кто нас уничтожает. Язык, на котором девушка или ее ребенок говорит, — это ее дело. Но финансирование агрессора…»

«В Украине нет учебной литературы для самостоятельного изучения русского языка. Родители хотят, чтобы дети его знали не только на разговорном уровне, но и были грамотными. Скорее всего, женщина не увидела другого варианта, как заказать через родственников это. Но символика и даже шрифт написания предмета максимально триггернули»

«Желаю этому человеку переехать в место его мечты — на россию»

«У меня другой вопрос, учитывая этот бред о „родном языке“ — какого фига эта недоразвитая живет в Украине, а не переехала в свою любимую рашку? Никогда таких не пойму».

Почтовый оператор и правоохранители инцидент официально не комментировали.

В Украине готовят запрет российских книг

Напомним, в Украине готовятся к изъятию издательской продукции страны-агрессора. Как сообщила вице-премьер по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная, Госкомтелерадио уже готовит соответствующий проект постановления правительства.

Это решение должно реализовать существующие в законе об издательском деле запреты на распространение антиукраинского контента, пропаганды войны, насилия, тоталитарных режимов и оправдания оккупации.

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Чиновница отметила, что под запрет попадут как книги непосредственно из РФ, так и русскоязычная продукция, нарушающая законодательство. Разработку постановления активизировали в ответ на петицию граждан об ограничении русскоязычной книги, набравшей необходимые 25 тысяч голосов.

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