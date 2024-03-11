Черный дым и выгоревшие гектары: под Киевом вспыхнул гигантский пожар (видео)

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар. В социальных сетях публикуют видео стены из поднимающегося в небо черного дыма.

Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киевской области, огонь вспыхнул в Обуховском районе между селами Большие Дмитриевичи и Старые Безрадичи.

"Загорелась трава. Огонь вспыхнул на площади 15 гектаров — горит травяной настил. На месте работают спасатели. Уже есть сообщения о локализации пламени, но подразделения еще работают", — сообщила сайту ТСН.ua Виктория Рубан, пресс-секретарь ГСЧС Киевской области.

Спасатели добавляют, что никто из людей не пострадал от огня.

Под Киевом вспыхнул гигантский пожар

Напомним, в Киеве снова обсуждают тему скандальной застройки и конфликта вокруг территории "Экопарка Осокорки". 5 марта вспыхнул камыш и трава на участке между озерами Небреж и Тяглое, граничащим с застройкой компании Stolitsa Group. Пламя тушили несколько часов.

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