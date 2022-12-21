14-летняя дочь Кошевого в черном мини-платье устроила дерзкий фотосет

Дочь звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого — Варвара — порадовала поклонников новыми снимками.

В общем, 14-летняя девушка не очень любит публиковать фотографии в фотоблоге. Однако, на этот раз Варвара сделала исключение, чтобы похвастаться дерзким образом.

Варвара Кошевая / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Дочь Кошевого одела черное мини-платье и шубу. Образ Варя дополнила ярким макияжем, а волосы полностью собрала. Импровизированный фотосет дочь Кошевого устроила прямо в туалете.

Варвара Кошевая / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Новыми снимками она поделилась в Instagram-stories.

Отметим, Варвара также иногда показывает, как проводит время со своим бойфрендом, с которым начала встречаться еще до начала полномасштабной войны. В последний раз юная блогерша показывала своего возлюбленного, когда они гуляли по солнечным улицам Киева.

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