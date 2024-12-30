22-летний Роман Сасанчин нежно поздравил дочь с трехлетием и показал, как она подросла и изменилась

К сожалению, в день рождения Элизабет исполнитель не может быть физически рядом, ведь она вместе с матерью находится в другой стране.

В семье победителя "Голосу країни", украинского певца Романа Сасанчина особый праздник. Сегодня, 30 декабря, дочь исполнителя празднует день рождения.

Маленькой Элизабет исполняется уже три годика. Исполнитель физически не может быть рядом с дочерью, ведь она вместе с мамой находится в Польше, поэтому он посвятил ей праздничный пост в Instagram. Сасанчин показал, какой крошечной была Элиза, когда только-только родилась. Также артист продемонстрировал, как девочка уже заметно подросла и изменилась.

Роман Сасанчин с дочерью / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

"Дорогая доченька! Как быстро бежит время! Сегодня (30 декабря – прим. ред.) ровно три года, как ты увидела этот мир и как мы с твоей мамой стали самыми счастливыми на свете, потому что так долго ждали тебя! Поздравляю тебя, кроха, пусть Господь Бог оберегает твою жизнь и дарит счастливую улыбающуюся судьбу", — адресовал дочери артист.

Роман Сасанчин с дочерью / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Тем временем жена Сасанчина – Иванна – устроила для дочери сюрприз. Она украсила комнату разными воздушными шариками, среди которых была и в форме цифры три. Маленькой Элизе надели колпак именинницы и вручили ей праздничный тортик.

Жена и дочь Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

"Мой самый родной человек во всем мире! Я благодарю Бога, что ты у меня есть! И не буду много писать, лучше буду делать", — поздравила дочь с праздником Иванна.

Жена и дочь Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Напомним, супруга Романа Сасанчина вместе с их дочерью находятся в Польше, куда они уехали на период зимы. Там Иванна уже успела устроиться на работу на завод. Правда, условия труда оказались нелегкими.

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