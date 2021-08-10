$350 тыс. – совсем мало: Арсений "ceh9" Триноженко о трансферной стоимости m0NESY из NAVI Junior

$350 тыс. – совсем мало: Арсений "ceh9" Триноженко о трансферной стоимости m0NESY из NAVI Junior

Трансферную стоимость 16-летнего игрока в CS:GO из NAVI Junior оценили в $336 тыс., ceh9 считает сумму заниженной.

Аналитический сервис Esports Transfers, принадлежащий медиахолдингу WePlay Esports, на днях назвал трансферную стоимость игрока состава Natus Vincere Junior по CS:GO Ильи "m0NESY" Осипова. По его оценкам, переход 16-летнего киберспортсмена в другой клуб может обойтись в $336 тыс.

В ночь на 10 августа экс-игрок NAVI, популярный блогер, аналитик и комментатор по CS:GO Арсений "ceh9" Триноженко высказал свое мнение об этой оценке на своем канале в Telegram:

"Немного я, как всегда, проорал с этой оценки. Тут даже не столько с оценки, сколько с … мне кажется, таких игроков, как m0NESY, нет вообще смысла оценивать".

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Он сравнил молодого игрока с единицей Bitcoin, которую не станешь продавать, когда не имеешь проблем с финансами и знаешь, что в будущем ее стоимость лишь вырастет.

"В этой оценке они, конечно, вот этот потенциал роста абсолютно не учли. Плюс, медийную составляющую. Мне кажется, что за один год только на стримах, при грамотном подходе, он может генерировать такие цифры. Ну а трансферная стоимость – это как минимум несколько лет плюс какой-то, естественно, должен быть заложенный рост просчитанный. Поэтому, 350 – ну совсем мало, если честно", – заявил ceh9.

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