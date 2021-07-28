Александр "s1mple" Костылев назван лучшим игроком в CS:GO по итогам первой половины 2021 года

Александр "s1mple" Костылев назван лучшим игроком в CS:GO по итогам первой половины 2021 года

Портал HLTV.org опубликовал топ-5 игроков в CS:GO по итогам первого полугодия 2021-го.

Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев, выступающий в составе Natus Vincere по CS:GO, признан лучшим игроком дисциплины по итогам первой половины 2021 года. Его рейтинг составил 1,35/0,87. Статистику опубликовал портал HLTV.org.

Второе место занял француз Матье "ZywOo" Эрбо, играющий за Team Vitality, а третье – россиянин Алексей "Elian" Гусев из команды Entropiq. На четвертой и пятой строчках расположились еще два игрока из России – Дмитрий "sh1ro" Соколов из Gambit Esports и Николай "mir" Битюков из Team Spirit.

На результаты повлияли итоги IEM Cologne 2021 – последнего из прошедших крупных турниров по CS:GO. На нем победил коллектив Natus Vincere, заработавший $400 тыс. Лучшим игроком состязания был признан Александр "s1mple" Костылев.

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