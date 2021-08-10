Александр "s1mple" Костылев стал самым титулованным игроком в CS:GO по итогам первой половины 2021 года

Александр "s1mple" Костылев стал самым титулованным игроком в CS:GO по итогам первой половины 2021 года

Семь MVP-игроков в CS:GO, заработавших награды в первой половине 2021 года.

Портал HLTV.org опубликовал список из семи игроков в CS:GO, заслуживших награды MVP (most valuable player, с англ. – "самый ценный игрок") на турнирах в первой половине 2021 года. В него вошли участники команд Natus Vincere, Gambit Esports, Virtus.pro, mousesports и Extra Salt.

twitter.com/hltvorg

С большим отрывом в накоплении наград лидирует украинец Александр "s1mple" Костылев, выступающий за NAVI. На его счету четыре титула, заработанные на IEM Cologne 2021, DreamHack Masters Spring 2021, BLAST Premier: Global Final 2020 и StarLadder CIS RMR 2021.

Следом идут два игрока Gambit Esports, каждый из которых уже получил по две награды MVP. Сергей "Ax1Le" Рыхторов был признан лучшим по итогам IEM Summer 2021 и ESL Pro League Season 13, а Абай "Hobbit" Хасенов отметился на BLAST Premier: Spring Final 2021 и EPIC CIS League Spring 2021. Их тиммейт Дмитрий "sh1ro" Соколов также попал в список, заработав свой титул на IEM Katowice 2021.

Одну награду получил и капитан Virtus.pro Джами "Jame" Али, он отметился на cs_summit 7. Тех же результатов достигли участник коллектива mousesports Давид "frozen" Чернянский, который заработал титул на Flashpoint Season 3, и игрок команды Extra Salt Джастин "FaNg" Кокли, признанный MVP турнира FunSpark ULTI 2020 Europe Final.

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