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Александру "s1mple" Костылеву может грозить обвинение по статье 110 уголовного кодекса Украины

Александру "s1mple" Костылеву может грозить обвинение по статье 110 уголовного кодекса Украины

Киберспортсмена Александра "s1mple" Костылева обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В воскресенье, 1 августа, украинский политических активист Сергей Стерненко опубликовал у себя в Twitter пост, в котором обвинил игрока команды Natus Vincere в CS:GO Александра "s1mple" Костылева в нарушении статьи 110 уголовного кодекса Украины.

К посту прилеплено видео со стрима Александра, где он отвечает на вопрос фаната о том, принадлежит ли Крым РФ или Украине. Игрок назвал Россию. Трансляция, из которой вырезали этот момент, проходила около года назад.

Статья 110 уголовного кодекса подразумевает посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без.

Позже Сергей Стерненко создал тред, чтобы собрать больше информации об украинском киберспорте для спецвыпуска.

В нем встречается много комментариев касательно компаний и лидеров мнения из Украины, которые создают контент на русском языке.

Бывший игрок Natus Vincere Арсений "Ceh9" Триноженко сообщил мнение касательно ситуации на своем канале в Telegram. Он считает, что, так как это высказывание было сделано около года назад, следует узнать мнение s1mple касательно ситуации сейчас.

"Наверняка уже там, не знаю, завтра-послезавтра на стриме у Александра весь чат будет кишеть вопросами. Он, скорее всего, ответит на вопрос, причем он его аргументирует наверняка", – отметил Ceh9 вчера.

Сегодня он также запустил стрим под названием "ИГРАЮ ФАСТКАП, ОБЩАЮСЬ ПРО КРЫМ", где продолжает обсуждать с фанатами взволновавшую сообщество тему.