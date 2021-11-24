Алина Гросу впервые призналась, как познакомила родителей со своим любимым

Также звезда рассказала, как они отреагировали на их разницу в возрасте.

Украинская певица Алина Гросу вспомнила, как познакомила родителей со своим любимым, актером Романом Полянским.

Оказывается, они были знакомы задолго до начала их отношений. В комментарии сайта ТСН.ua артистка поделилась, что Роман снимался в ее клипах. Однажды звезда вместе со своими родителями была на кинофестивале. Там они встретили Полянского. Тогда Алина и познакомила их.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

"Однажды мы случайно встретились на одном кинофестивале. Я такая: "О! Рома! Родители – это Рома". Я говорю, что это мой друг, он снимался у меня в клипах, он – актер", — вспомнила исполнительница.

После этой встречи прошло полтора года. У парочки уже начались отношения. Тогда она снова представила его родителям, правда, уже не как друга, а как своего любимого.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

"И я спросила: "Помните вот этого Рома? Так вот, у нас теперь отношения", – вспомнила звезда.

Алина говорит, что родители хорошо отреагировали на их отношения. Также родные не приняли во внимание то, что любимый старше ее. Да и сама певица считает, что у них с Романом не такая уж и большая разница в возрасте.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

"Во-первых, это (разница в возрасте – ред.) не сильно видно. Во-вторых, 12 лет – это существенная разница, но это же не 20 лет. Пока эта разница не сильно велика, тогда это абсолютно нормально. Если же разница была бы больше, тогда это уже можно было обсудить. Но любви все возрасты покорны", — поделилась певица.

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