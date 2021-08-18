Аналитики Esports Charts назвали самые популярные команды Dota Pro Circuit 2021

Матчи с участием Team Nigma на DPC 2021 собрали 18 млн часов просмотра.

Аналитический сервис Esports Charts опубликовал списки самых популярных команд, участвовавших в турнирах Dota Pro Circuit 2021, по часам просмотра и среднему количеству зрителей. Помимо двух сезонов DPC 2021, учитывались данные, собранные во время ONE Esports Singapore Major и WePlay AniMajor.

По обоим параметрам самым популярным коллективом DPC 2021 стал Team Nigma из западноевропейского региона. Матчи с его участием собрали 18 млн часов просмотра. В среднем за ними наблюдали 182 тыс. человек, а на пике – 497 тыс.

Второе место в обоих списках заняла североамериканская команда Evil Geniuses. Трансляции ее матчей собрали 16,9 млн часов просмотра. Средний показатель зрителей составил 176 тыс., а пиковый – 645 тыс.

escharts.com

Также в топ-10 по часам просмотра вошли коллективы PSG.LGD, Team Secret, Vici Gaming, Team Liquid, Alliance, OG, Invictus Gaming и TNC Predator.

В десятку лучших по среднему количеству зрителей вошли две команды из восточноевропейского региона.

escharts.com

Состав Virtus.pro занял пятое место в рейтинге, в среднем, его матчи на турнирах Dota Pro Circuit 2021 смотрели 144 тыс. человек. Team Spirit, в который входит два украинских игрока, занял 10 место. Средний показатель зрителей на матчах с его участием – 109 тыс.

Также в топ вошли Team Secret, OG, Alliance, PSG.LGD, Team Liquid и TNC Predator.

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