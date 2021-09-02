Анонс команды NAVI по Dota 2 состоялся: в нее вошли GeneRaL, ALOHADANCE и Solo

Анонс команды NAVI по Dota 2 состоялся: в нее вошли GeneRaL, ALOHADANCE и Solo

Слухи подтвердились: в новый состав NAVI по Dota 2 вошли GeneRaL, ALOHADANCE и Solo.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere представила участников своего нового ростера по Dota 2.

Ходившие ранее слухи подтвердились, к Алику "V-Tune" Воробею и Владимиру "No[o]ne" Миненко, которые находились в инактиве, присоединились Илья "ALOHADANCE" Коробкин, Виктор "GeneRaL" Нигрини и Алексей "Solo" Березин.

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Руководителем подразделения по Dota 2 и тренером команды стал Иван "ArtStyle" Антонов. Его назначение также не стало неожиданностью для комьюнити.

Новый коллектив, состоящий из четырех украинских игроков и одного россиянина, соберется в середине сентября на длительный буткемп в Киеве.

Ранее Илья "ALOHADANCE" Коробкин опровергал информацию о присоединении к NAVI. Во время своего стрима он заявил, что не будет играть с GeneRaL и V-Tune в одной команде.

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